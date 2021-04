Navaľnyj po hladovke vyzerá zošle, vystupoval na súde

Štyridsaťštyriročný Navaľnyj vyzeral vychudnuto a spustutno, uviedla agentúra Reuters s tým, že internetové spojenie bolo zlej kvality a obraz bol rozostrený.

Moskovský súd prejednáva odvolanie opozičného predáka proti februárovému rozsudku, podľa ktorého má Navaľnyj zaplatiť pokutu za ohováranie vojnového veterána, dosahujúce v prepočte takmer 10-tisíc eur. Navaľnyj sa súdu zúčastňujú prostredníctvom video prenosu z väzenského tábora.

Ohováranie vojnového veterána je v Rusku trestným činom a opozičník sa ho podľa februárového verdiktu dopustil vlani, keď sa kriticky vyjadril o ľuďoch účinkujúcich v propagačnom videu na podporu zmien ústavy pred celoštátnym referendom. Označil ich za zradcov a skorumpovaných lokajov režimu. Jedným z vystupujúcich vo videu bol aj 94-ročný vojnový veterán.

Obhajoba súdu podľa agentúry TASS predložila znalecký posudok o sfalšovaní podpisu dotyčného veterána na dokumentoch týkajúcich sa prípadu. „Podľa znalca urobil viac ako 50 podpisov v spise prípadu jeden človek, päť podpisov iný,“ povedal advokát Vadim Kobzev. Navaľnyj upozornil, že ešte počas rokovania súdu prvého stupňa upozorňoval, že veterán bol zneužitý na vykonštruovaný prípad. Teraz sa dožaduje potrestania vinníkov.

Sudkyňa Natalja Kuryševová podľa TASS ohodnotia znalecký posudok pri vynesení svojho verdiktu.

Čítajte viac Navaľnyj podal žalobu pre svoje zaradenie do skupiny väzňov náchylných k úteku

Rozpúšťajú jeho štáby

Štáby, ktoré v regiónoch Ruska Navaľnyj založil, vo svojej doterajšej podobe končia. Na kanáli na internetovej platforme YouTube to vo štvrtok oznámil Navaľného spolupracovník Leonid Volkov.

Podľa spravodajského portálu RBK Volkov vysvetlil, že ide o reakciu na rozhodnutie prokuratúry, ktorá pozastavila činnosť siete regionálnych štábov. Pre štáby to je „smrtiaci úder“.

Spresnil, že ak by Navaľného štáby pokračovali vo svojej činnosti, jeho zamestnancom alebo sympatizantom by okamžite hrozilo stíhanie pre podozrenie z extrémizmu a trestnoprávne dôsledky. Nepomôže ani rebranding, lebo „by to boli odborníci z Vyšetrovacieho výboru (Sledkom – ruská obdoba amerického FBI), ktorí by rozhodovali, či ide o novú organizáciu alebo nie“.

Štvorročná práca

Vybudovanie siete regionálnych štábov trvalo podľa Volkova štyri roky. Pôvodne boli vytvorené na podporu účasti Navaľného na kampani pred prezidentskými voľbami, v ktorým ho však napokon ani nezaregistrovali ako kandidáta. Neskôr sa štáby v regiónoch zaoberali aj miestnou agendou, najmä podozreniami z korupcie alebo nedbanlivosti štátnych úradníkov.

Volkov dodal, že niektorí aktivisti v Navaľného štáboch sa medzičasom vypracovali na vplyvných regionálnych lídrov a boli zvolení za poslancov zastupiteľstiev.

Čítajte viac Pre Putina sú Česi i Navaľnyj hyeny, hovorí ruský analytik

Na margo ďalšieho fungovania štábov Volkov uviedol, že ústredie ich ponecháva samých na seba a už ich nebude financovať. Zároveň vyjadril presvedčenie, že napriek tomu zvládnu svoje úlohy. „Najsilnejší prežijú a stanú sa ešte silnejšími,“ uviedol Volkov.

Stopka na podnet prokuratúry

Činnosť Navaľného štábov v regiónoch bola pozastavená 26. apríla na podnet moskovskej prokuratúry, ktorá po previerke dospela k záveru, že vykonávajú extrémistickú činnosť. Štábom Navaľného i dvom nadáciám, ktoré založil na boj proti korupcii, hrozí, že ich súd úplne zakáže.

V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku je zakázaná. Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli už FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.

Označenie „zahraničný agent“ udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť zákona rozšírila aj na médiá.