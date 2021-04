Testy na covid pas majú byť zadarmo

Obyvatelia Európskej únie majú mať nárok na bezplatné testy na koronavírus, ktoré budú potrebovať do covidových pasov. Žiada to Európsky parlament vo svojom postoji k návrhu na zavedenie osvedčení EÚ pre ochorenie COVID-19. Tie by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v únii. Certifikáty, ktoré majú od leta uľahčiť cesty cez hranice, musia podľa europoslancov úplne vylúčiť možnosť karantén a ďalších obmedzení v jednotlivých krajinách.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Nepôjde však o cestovný doklad, zdôrazňujú europoslanci. Osvedčenie podľa nich nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Zaviesť osvedčenie navrhla Európska komisia na žiadosť viacerých najmä juhoeurópskych štátov, ktoré dúfajú v skorý návrat turistov. Európsky parlament návrh komisie doplnil podmienkami, ktoré sú podľa neho pre vydávanie covidových "pasov“ zásadné. Svoj mandát na rokovania o konečnom znení nariadenia o osvedčeniach schválil pomerom hlasov 540 za a 119 proti, 31 europoslancov sa zdržalo hlasovania.

"Vakcíny a testy musia byť dostupné a bezplatné pre všetkých občanov,“ konštatoval španielsky spravodajca návrhu Juan López Aguilar. Kým očkovanie je v úniových krajinách bezplatné, testy pred cestami do zahraničia sa väčšinou platia. To by podľa europoslancov mohlo diskriminovať ľudi, ktorí sa nemôžu alebo nechcú očkovať. Navrhujú preto, aby boli zabezpečené bezplatné testy pre účely certifikátu a tiež uznávanie niektorých antigénnových testov, ktoré sú rýchlejšie a lacnejšie.

Europoslanci sa zhodli, že osvedčenia by mali byť čo najjednoduchšie, bez zbytočnej byrokracie a nežiaducich osobných údajov. Majú obsahovať len základnú identifikáciu človeka a údaje o vakcíne, teste či prekonanej chorobe. Používať by sa mali nanajvýš rok a slúžiť výhradne na uľahčenie ciest, nie napríklad na vstup na športové či kultúrne akcie. Európsky parlament bude teraz o svojej predstave certifikátov debatovať s portugalským predsedníctvom EÚ, ktoré zastupuje členské štáty. Finálne hlasovanie by chceli poslanci stihnúť v júni.

Zložitejšie dosiahnutie zhody než v parlamente sa pritom očakáva medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ, ktoré sa ani po vyše polročnej snahe nezhodli ani len na vzájomnom uznávaní testov. Ostré debaty sa predpokladajú aj o tom, či sa v rámci certifikátu majú uznávať vakcíny neautorizované v EÚ.

Členské štáty by podľa europoslancov mali povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky. V súčasnosti ide o vakcíny firiem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie.