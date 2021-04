Indiu pustoší covid. V bezpečí nie je nik na svete

Je to príliš ďaleko na to, aby sa Európania museli znepokojovať?

Pre novú nebezpečnú mutáciu koronavírusu ani tisíce kilometrov nie sú neprekonateľnou vzdialenosťou, upozorňujú experti. Čím viac sa vírus šíri, tým má väčšie šance na mutáciu a vytvorenie variantov, ktoré by dokázali odolať súčasným vakcínam a mohli by ohroziť pokrok iných krajín v zvládaní pandémie.

„Ak nepomôžeme Indii, obávam sa explózie prípadov na celom svete," varoval vo vysielaní CNN Ashish Jha, popredný odborník na verejné zdravie z Brownovej univerzity. Lavína covidu valcujúca Indiu je podľa doktora Jha globálnym problémom, ktorý si vyžaduje koordinovanú reakciu.

Hranice ho nezastavia

Nový variant koronavírusu, označovaný ako B.1.617, prvýkrát v Indii objavili vlani v októbri. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO bol doteraz zistený v 1 200 sekvenciách pochádzajúcich z prinajmenšom 21 krajín. Najviac zdokumentovaných sekvencií obsahujúcich tento pôvodne indický variant vírusu pochádza z Británie, USA a Singapuru. Zistený bol však aj v Európe – v Belgicku, vo Švajčiarsku, v Grécku, Taliansku a overuje sa aj najmenej jeden prípad v Česku.

Pre obavy z importu nových mutácií koronavírusu väčšina európskych krajín už zakázala vstup ľuďom z indického subkontinentu. Patrí medzi ne aj Taliansko, ktoré však neprerušilo letecké spojenie s Indiou, aby umožnilo návrat svojich občanov. V stredu večer v Ríme pristálo lietadlo z Indie, ktoré malo na palube 213 ľudí. Pozitívny test na koronavírus mala desatina z nich, tí ihneď putovali do karantény.

V tom, či ide o výnimočne nebezpečný variant, zatiaľ odborníci nemajú jasno, konštatovala stanica BBC. Niektoré laboratórne výsledky ukazujú na slabo zvýšenú prenosnosť indického variantu a na to, že protilátky ho ťažšie blokujú. Do akej miery to však znižuje imunitu, odborníci ešte len zisťujú. Rýchle šírenie nákazy v Indii totiž môže mať aj iné príčiny, ako je väčšia nákazlivosť tamojšieho variantu koronavírusu.

Údaje o indickom variante sú zatiaľ nedostatočne reprezentatívne. Vedci doteraz pracujú len so stovkami vzoriek, podľa BBC je 298 z Indie a 656 zo zvyšku sveta. Pri takzvanom britskom variante koronavírusu majú vedci k dispozícii bezmála 400-tisíc sekvencií.

Na charakteristickom (spike) proteíne, ktorý sa nachádza na povrchu vírusu, sú v prípade indického variantu dve kľúčové mutácie. Práve proti takýmto mutáciám sú vakcíny zamerané.

Čím viac prípadov, tým viac variantov

„Myslím, že nič nedokazuje, že je to úniková mutácia, čo by znamenalo, že ju vakcíny nebudú môcť zastaviť,“ citovala BBC doktora Jeffa Barretta, ktorý riadi ústav genetického výskumu v britskom Hinxtone. „Musíme to starostlivo sledovať, ale zatiaľ nie je dôvod na paniku,“ dodal Barrett.

Lenže platí, že čím viac nových prípadov sa v krajine objaví, tým viac variantov vznikne. Každá jednotlivá infekcia vírusu poskytuje možnosť rozvinúť sa a panuje obava, že vzniknú mutácie odolné proti vakcínam.

„Spôsob, akým môžeme predísť vzniku nových vírusových variantov, je predovšetkým brániť vírusu, aby sa v nás replikoval. Takže najlepšia cesta kontroly mutácií je mať pod kontrolou chorobu globálne,“ tvrdí profesorka mikrobiológie Cambridgeskej univerzity Sharon Peacocková. Na to slúži hlavne obmedzovanie mobility, dodržiavanie odstupov a očkovanie.

Podľa poradcu amerického prezidenta Anthonyho Fauciho sa zdá, že indický variant koronavírusu dokáže neutralizovať vakcína Covaxin vyrábaná v Indii. „Stále o ňom (variante B.1.617) zisťujeme dáta, ale tie najčerstvejšie pochádzajú zo séra ľudí uzdravených z covidu a ľudí, ktorí dostali indickú vakcínu Covaxin. Zistilo sa, že táto látka variant 617 neutralizo­vala,“ povedal Fauci. „Napriek ťažkostiam, aké vidíme v Indii, by táto vakcína mohla byť dobrým protiliekom,“ do­dal.

Pri dvojdávkovej vakcíne Covaxin, ktorú vyrába indická firma Bharat Biotech, sa udáva 78-percentná účinnosť proti covidu. Látka sa testovala na 26-tisíc ľuďoch vo veku medzi 18 a 98 rokmi.

India má s imunizáciou ťažkosti. Prvú dávku vakcíny tam zatiaľ dostala desatina ľudí, druhú ani nie dve percentá. Druhá najľudnatejšia krajina sveta patrí k najväčším výrobcom vakcín proti covidu na svete. Pre domácu krízu nedávno zastavila ich vývoz. Ohrozila tým program COVAX určený chudobným štátom. Vedci však súhlasia, že teraz, keď si v covid v Indii vyžiadal už viac ako 200-tisíc životov a koronavírusom sa tam nakazilo 18 miliónov ľudí, je prioritou potlačiť toto obrie ohnisko infekcie. Podľa nich totiž platí, že v bezpečí nie je nik, kým nie sú v bezpečí všetci.