Súd rozhodol: Loď, ktorá zablokovala Suez, zostáva v Egypte

Loď Ever Given a sprievodný remorkér v Suezskom prieplave. Autor: SITA/AP

Cez 400 metrov dlhá a 220 000 ton vážiacia kontajnerová loď Ever Given zablokovala Suezský prieplav 23. marca. Vyslobodiť sa ju podarilo po šiestich dňoch, keď blokovala prevádzku v oboch smeroch, čím oneskorila zhruba 400 čakajúcich lodí. Desiatky iných plavidiel nečakali a zvolili alternatívnu trasu okolo mysu Dobrej nádeje na južnom cípe Afriky, čo ich cestu predĺžilo a predražilo.

Po uvoľnení bola Ever Given odtiahnutá do Veľkého horúceho jazera. Správa Suezského prieplavu (SCA) po japonskej spoločnosti Shoei Kisen Kaisha, ktorá loď vlastní, požaduje odškodné vo výške 916 miliónov dolárov (762 miliónov eur).

SCA pokračuje vo vyšetrovaní príčin incidentu, ale zatiaľ závery neoznámila. Súd v meste Ismáílíja zadržiavanie lodi schválil po tom, čo mu SCA podala správu. Japonský majiteľ v apríli podal odvolanie, ktoré teraz súd zamietol. Zdôvodnenie súdu podľa Reuters nebolo okamžite jasné.

Cez Suezský kanál prechádza cez desať percent svetového obchodu, vrátane siedmich percent globálnych dodávok ropy. V minulom roku sa týmto kanálom prepravilo cez viac ako 19 000 lodí. Pre Egypt je Suezský prieplav dôležitým zdrojom devízových príjmov.