Českom otriasa škandál s otáznikmi o vlastizrade. Chcel Hamáček vymeniť Sputnik za mlčanie?

Česko v utorok s napätím očakávalo, ako sa napokon skončia dotrasy explózií vrbětických muničných skladov, z ktorých Praha podozrieva ruských vojenských rozviedčikov.

Novú rozbušku v kauze odpálil portál Seznam Zprávy tvrdením, že vicepremiér, minister vnútra a v tom čase aj úradujúci šéf diplomacie Jan Hamáček chcel na plánovanej ceste do Moskvy vymeniť informácie súvisiace s útokom vo Vrběticiach, pri ktorom v roku 2014 zahynuli dvaja českí občania, za dodávky vakcíny proti covidu Sputnik V a usporiadanie summitu amerického a ruského prezidenta v Prahe.

Hamáček, líder sociálnych demokratov, ktorých preferencie sa pohybujú pod päťpercentným prahom, úvahy o paktovaní s režimom Vladimira Putina odmietol. „Článok ma šokoval, je plný lží a špekulácií,“ vyhlásil. „Priznám sa, že neviem, komu to celé slúži. Viem len jedno, neslúži to Českej republike. A ak doteraz Česká republika komunikáciu zvládla a skutočne sme vyzerali ako krajina, ktorá je schopná veci zvládnuť a vyriešiť, tak vďaka tomu článku vyzeráme trocha inak,“ citoval Hamáčka portál CT24.

Čítajte viac Samopašný ničomník

Problémom Hamáčka je, že pri vysvetľovaní svojej plánovanej a zrušenej cesty do Ruska sa v uplynulých týždňoch viackrát zamotal. Jeho ostatné vysvetlenie, že do Ruska vlastne ani nechcel letieť a že išlo len o kamufláž pred vyhostením osemnástich ruských diplomatov, málokoho presvedčili. Aj tí, čo spochybňujú jeho dôveryhodnosť, mu však v utorok museli uveriť aspoň povzdych nad najnovším škandálom: „Je to asi najťažší okamžik môjho života, a to mám za sebou relatívne dlhú politickú kariéru.“

Portál Seznam Zprávy priniesol informácie o schôdzke, ktorá sa konala 15. apríla večer v kancelárii ministra vnútra, kde sa Hamáček podľa viacerých zdrojov zveril so svojím plánom na cestu do Moskvy. Viacerí svedkovia uviedli, že vicepremiér chcel celú vec s Ruskom uhladiť výmenou za dodávky Sputnika a výsadu Prahy hostiť prvý summit nového prezidenta USA so šéfom Kremľa.

VIDEO: Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) o kauze Vrbětice.

Kauzu Hamáčkovej cesty do Moskvy v utorok za zavretými dverami začala riešiť dolná komora parlamentu. Počas neverejného rokovania, z ktorého sa nerobil stenografický záznam, bol prerušený televízny prenos zo sály, poslanci nesmeli mať pri sebe mobily ani notebooky a boli poučení, že o utajovaných skutočnostiach sú povinní zachovať mlčanlivosť.

Vít Rakušan, predseda opozičných Starostov a nezávislých, ktorých dvojkoalícia s Pirátmi vedie v prieskumoch pred hnutím ANO premiéra Andreja Babiša, od rokovania, na ktorom boli prítomní šéfovia všetkých troch tajných služieb, najvyšší štátny zástupca i policajný prezident, očakával, že vnesie svetlo do prípadu. „Ak by to pravda bola, bola by to situácia, ktorú táto krajina nezažila. Bolo by to obchodovanie s bezpečnosťou krajiny,“ citoval ho portál CT24. Ak by sa zistenia potvrdili, Hamáček by mal podľa časti opozície rezignovať a vláda by sa mala podrobiť hlasovaniu o nedôvere.

Na schôdzke s Hamáčkom v polovici apríla boli šéfovia zahraničnej rozviedky, vojenského spravodajstva i polície, ako aj český veľvyslanec v Rusku a najvyšší štátny zástupca, tvrdí portál Seznam Zprávy, ktorý vraj hovoril s väčšinou účastníkov rokovania.

Hoci účastníci schôdzky už dlhší čas vedeli, že za dvoma výbuchmi vo Vrběticiach stojí ruská tajná služba, Hamáček sa podľa viacerých zdrojov rozhodol ponúknuť Rusku dohodu, ktorá znela: v Česku bude kauza potichu odložená, Rusi výmenou za to dodajú milión dávok Sputnika V a Vladimír Putin sa v Prahe zíde s Joeom Bidenom.

Hamáček si podľa portálu Seznam Zprávy cez svojho známeho, bývalého predsedu slovenského parlamentu Andreja Danka, ktorého plánoval vziať do Moskvy so sebou, dohodol aj stretnutie so šéfom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom.

Danko to nepoprel, ale podrobnejšie sa odmietol vyjadriť. „Riešte to vy doma, vtiahli ste nás do nepríjemnej situácie. Čo bolo, je jedno. Máte pred voľbami a nebudem sa zúčastňovať politických hier,“ odpísal redakcii portálu.