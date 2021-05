Škóti volia. Hlasujú aj o nezávislosti?

Británia má veľký volebný deň. V Anglicku si dnes ľudia vyberajú miestnych poslancov, ale aj starostu v Londýne a v ďalších mestách. Vo Walese obyvatelia rozhodujú o zložení tamojšieho parlamentu a podobne je to v Škótsku. Hoci to nie sú celoštátne voľby, môžu mať veľký vplyv na budúcnosť krajiny.

Vyhrajú nacionalisti

Škótsko už v roku 2014 zažilo referendum o nezávislosti. Skončilo sa neúspechom pre nacionalistov, no prívrženci myšlienky samostatnoti teraz dúfajú, že dostanú ďalšiu šancu. Je isté, že dnešné voľby v Škótsku vyhrá Škótska národná strana (SNP). Podľa posledného prieskumu agentúry YouGov pre denník The Times by mohla získať až 68 kresiel v 129-člennom škótskom parlamente, nazývanom Holyrood. Až 13 poslancov by mohli mať Škótski zelení, ktorí tiež podporujú myšlienku nezávislosti regiónu.

Súčasná šéfka škótskej vlády a predsedníčka SNP Nicola Sturgeonová, ktorá si pozíciu po voľbách takmer určite udrží, chce do roku 2024 usporiadať ďalšie referendum o samostatnosti. Konzervatívna vláda Borisa Johnsona je však jednoznačne proti. A je na Londýne, aby plebiscit povolil. No Sturgeonová tvrdí, že zastaviť ju môže len súd.

"Bude musieť podniknúť právne kroky,“ odkázala prvá škótska ministerka Johnsonovi v televízii Sky News. "Ak to neurobí, bude to, samozrejme, legálne referendum. Keď to spraví, rozhodnú súdy,“ vyhlásila Sturgeonová.

"Nemyslím si, že britská vláda bude súhlasiť s referendom. Predpokladám, že Sturgeonová sa bude snažiť urobiť niečo pre svojich stúpencov a okrem toho rada podpichuje kabinet v Londýne vždy, keď je to možné. Očakávam však, že Najvyšší súd Spojeného kráľovstva pravdepodobne jednohlasne povie, že škótsky parlament nemôže zasahovať do ústavných záležitostí, ako je vyhlásenie ďalšieho referenda. Podľa mňa je to na základe zákona o Škótsku z roku 1998 právomoc vlády Spojeného kráľovstva,“ uviedol pre Pravdu Thomas Lundberg, politológ z Glasgowskej univerzity.

Predpokladaný pomerne dobrý volebný výsledok strán, ktoré podporujú nezávislosť, však určite bude viesť k výraznej debate o samostatnosti. Prieskumy naznačujú, ako je Škótsko momentálne rozdelené v názore na to, čo ďalej. Výskum organizácie Opinium pre Sky News ukázal, že 50 percent Škótov referendum podporuje, 50 percent ho odmieta. Je to výsledok, ak nie sú zarátaní nerozhodnutí respondenti.

Expert na britskú politiku z univerzity v Newcastli Martin Farr si myslí, že nakoniec sa v Škótsku referendum o samostatnosti bude konať. "Ak budú mať po voľbách prevahu nacionalistické strany, je to otázka toho, kedy a v akej forme. Londýn je proti. Ale hlavne v prípade, keď bude nacionalistická väčšina výrazná, britská vláda dokáže hlasovanie len oddialiť,“ povedal pre Pravdu Farr.

Podľa experta však veci budú závisieť aj od pomerov v Škótsku. "Radikálnejší nacionalisti podporujú referendum za každú cenu. Sturgeonová chce viac dodržať právne kroky. Rada by sa vyhla situácii, aká je v Katalánsku,“ tvrdí Farr.

Rýchle referendum?

"Snahu získať samostatnosť ovplyvňujú viaceré faktory. Je to brexit a tiež to, ako chabo zvládala vláda v Londýne pandémiu. Na druhej strane vieme, že mnoho Škótov má pocit, že by im bolo lepšie, keby boli nezávislí, ale nie je jasné, či by to naozaj podporili pri hlasovaní. Londýn však urobí všetko preto, aby druhé referendum zastavil. Nie je si istý, že by Škóti nezávislosť odmietli, ako to urobili v roku 2014,“ reagoval pre Pravdu politológ Chris Stafford z Nottinghamskej univerzity.

Expert na škótsku politiku Mark Shephard z University of Strathclyde v Glasgowe si však myslí, že možno by mal Londýn referendum dovoliť čo najskôr. "Problémy s dlhom v súvislosti s COVID-19, vplyv brexitu na komplikované obchodné vzťahy a tvrdé hranice, nízke ceny ropy a slabý dopyt po nej by mohli spôsobiť, že ekonomické argumenty pre nezávislosť budú oveľa slabšie ako v roku 2014,“ uviedol odborník pre Pravdu.