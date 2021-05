Poliakom a Maďarom prekážal výraz „gender“ vo vyhlásení po samite EÚ

Premiéri Poľska a Maďarska sa v piatok v rámci dvojdňového sociálneho samitu EÚ v meste Porto ohradili proti začleneniu výrazu "rodová rovnosť" do záverečného vyhlásenia, ktoré v sobotu na záver podujatia prijmú lídri EÚ. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters.

Text vyhlásenia, o ktorom rokovalo v angličtine 27 členských štátov EÚ, sa pôvodne zmieňoval aj o podpore rodovej rovnosti, ale v záverečnej deklarácii sa nakoniec lídri členských krajín EÚ zaväzujú len presadzovaniu rovnosti „každého jednotlivca“. Avšak pojem „rod“ (v angličtine gender) sa v texte spoločného vyhlásenia stále nachádza, napríklad s odkazom na zamestnávanie alebo rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.

AFP s odkazom na nemenovaného diplomata EÚ uviedla, že Maďarsko a Poľsko protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb, čo obe krajiny odmietajú s odvolaním sa na svoje údajné kresťanské hodnoty.

Diplomat pripomenul, že takúto „zásadnú pozíciu“ majú Poliaci a Maďari vždy, nezávisle od právneho textu, o ktorom sa rokuje na úrovni EÚ, ak dokument obsahuje výraz, ktorý chráni osoby z komunity LGBTI.

Organizátormi sociálneho samitu EÚ, ktorý začal v piatok o 13.00 h miestneho času, sú Portugalsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ a Európska komisia. Z 27 lídrov EÚ do Porta nepricestovala iba nemecká kancelárka Angela Merkelová a holandský premiér Mark Rutte, ktorí sa do debát zapoja online. Cieľom samitu je prijať opatrenia na zavedenie do praxe akčného plánu, ktorý zvýši mieru zamestnanosti v EÚ na 78 percent, zlepší zručnosti o odbornú prípravu Európanov a zníži počet ľudí ohrozených chudobou o 15 miliónov, z ktorých päť miliónov budú deti.