Izraelská armáda sa v pásme Gazy sústreďuje na cielené útoky na militantov

V utorok izraelská armáda zlikvidovala dvoch veliteľov zoskupenia Islamský džihád a večer pri nálete eliminovala aj veliteľa protitankovej raketovej jednotky Hamas.

Izraelská armáda v stredu ráno vo svojom vyhlásení informovala, že pri náletoch v pásme Gazy jej lietadlá zasiahli domy troch vysoko postavených členov militantnej skupiny Hamas. Zničená bola aj dôležitá „policajná budova“, ako aj desiatky policajných postov a bezpečnostných zariadení.

Raketové útoky palestínskych radikálov z pásma Gazy na ciele v Izraeli a odveta Izraela za ne v podobe náletov pokračujú už piaty deň.

K tejto eskalácii došlo po tom, ako začiatkom mája v Jeruzaleme vypukli nepokoje v mešite al-Aksá a jej okolí – tieto zrážky medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami vyprovokovalo rozhodnutie izraelského súdu o vysťahovaní niekoľkých arabských rodín z ich domov na východojeruza­lemskom predmestí Šajch Džarrá. Domy by mali podľa súdu pripadnúť židovským osadníkom, pretože ich rodinám patrili aj pred rokom 1948.

Situácia v tejto oblasti sa vyostrila až tak, že Izrael spustil v pondelok nálety na palestínske pásmo Gazy, čím reagoval na množstvo rakiet vystrelených na Izrael palestínskymi militantmi.

Prímerie v nedohľadne

Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, Hamas ani Izrael nateraz nie sú ochotní uzavrieť prímerie, ktoré sa s nimi snažia vyjednať Egypt a OSN.

Hamas už v pondelok varoval egyptských predstaviteľov, že ozbrojené skupiny v Gaze sa nezapoja do žiadnych rokovaní, pokiaľ Izrael nestiahne svoje jednotky z okolia Chrámovej hory a predmestia Šajch Džarrá a neprepustí všetkých zadržaných pri nedávnych stretoch v Jeruzaleme a na Západnom brehu Jordánu.

Vodca hnutia Hamas Ismáíl Haníja uviedol, že Izrael „zapálil v Jeruzaleme a v mešite al-Aksá oheň a jeho plamene sa rozšírili aj na Gazu, preto je zodpovedný za následky“.Haníja informoval, že Katar, Egypt a OSN ho kontaktovali s naliehavou požiadavkou na obnovenie pokoja, ale „odkaz Hamasu pre Izrael znie: Ak chce (Izrael) eskalovať (násilie), my sme na to pripravení. A ak chce prestať, aj na to sme pripravení“.

Turecké médiá v stredu, s odvolaním sa na palestínske zdroje, uviedli, že Izrael odmietol ponuku na vyhlásenie prímeria, s ktorou prišli OSN a Egypt.

Od pondelka, keď došlo k vojenskej eskalácii, islamistickí radikáli z pásma Gazy smerom na Izrael vystrelili takmer 1000 rakiet, pričom zabili piatich Izraelčanov a zranili ich ďalších 46, informoval spravodajský portál Jerusalem Post.

Palestínske médiá informovali, že pri náletoch izraelského letectva bolo zabitých najmenej 35 ľudí, vrátane deviatich detí, a viac ako 150 Palestínčanov utrpelo zranenia.

Pokiaľ ide o úspešnosť zásahov palestínských radikálov: časť ich rakiet po vystrelení z Gazy spadlo ešte na území tejto palestínskej enklávy a ďalšie zneškodnila izraelská obrana.