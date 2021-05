Hekeri pustili USA ropnou žilou. A bude horšie

Núdzový stav

Prevádzku ropovodu sa čiastočne podarilo obnoviť až včera. Podľa dostupných informácií sa kriminálnemu gangu, ktorý pravdepodobne operuje z Ruska, podarilo pomocou ransomvéru zablokovať viaceré systémy Colonial Pipeline a hekeri vraj získali aj 100 gigabajtov dát. Zločinci požadujú od spoločnosti výkupné. Firma ho odmieta zaplatiť a vyslala do terénu ľudí, aby skontrolovali, či na potrubiach nevznikli škody. Po odstavení ropovodnej sústavy sa priemerná cena benzínu za galón (približne 3,79 litra) vyšplhala takmer na úroveň troch dolárov, čo je najviac od novembra 2014.

Americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová tvrdí, že pohonné hmoty nechýbajú, ale priznala problémy v ich dodávkach. Spôsobil ich aj fakt, že napríklad v štátoch ako Virgínia či Severná Karolína, do ktorých ropné produkty prúdia cez Colonial Pipeline, sa dopyt po pohonných hmotách zvýšil až o 20 percent.

Prezident USA Joe Biden uviedol, že kybernetický útok zasiahol hlavnú žilu potrubného systému v Spojených štátoch. Vláda vyhlásila núdzový stav pre 17 štátov a hlavné mesto Washington, ktorý má okrem iného umožniť rýchlejšie dodávky chýbajúcich pohonných hmôt.

Skupina DarkSide vydala vyhlásenie, v ktorom sa nepriamo za svoj čin ospravedlnila a zdôraznila, že nemá žiadne politické zázemie.

"Zatiaľ nemáme žiadne dôkazy od ľudí zo spravodajských služieb, že by do toho bolo zapojené Rusko, ale existujú dôkazy, že aktér, ktorý vyslal ransomvér, je v Rusku, ktoré má istú zodpovednosť a malo by sa tým zaoberať,“ povedal pre médiá Biden.

Gang DarkSide je na scéne iba od minulého roku. Tvrdí o sebe, že uplatňuje princíp Robina Hooda a na internete sa viac ráz pochválil, že peniaze, ktoré získal vydieraním, dal na charitu.

Podľa experta na kybernetickú bezpečnosť Tima Stevensa z King's College v Londýne sa zdá, že skupina zatiaľ pácha svoje zločiny pomerne efektívne. "Netreba však automaticky predpokladať, že DarkSide má nejaké silné spojenie s ruskými štátnymi štruktúrami. Na druhej strane by nebolo múdre to úplne vylúčiť,“ povedal pre Pravdu Stevens, ktorý na King's College vedie skupinu pre výskum kyberbezpečnosti.

Odborník tvrdí, že DarkSide vznikla na základe iných organizácií, ktoré sa dlhodobo orientovali na digitálne podvody. "Úspešné kybernetické gangy sú veľmi dobre organizované, fungujú ako firmy, ako sieť prepojených profesionálov,“ uviedol Stevens. Hoci DarkSide nemá politické krytie, v Rusku pôsobí viac takýchto gangov. Stevens vysvetľuje, že Moskva ich niekedy využíva na svoje politické účely a necháva im voľnú ruku, kým neohrozujú jej záujmy.

Ponurá budúcnosť

"Nenapadá mi prípad, že by krajina, z ktorej územia išiel nejaký kybernetický útok, zaň prevzala zodpovednosť. No štáty proti kriminálnym gangom nasadzujú vlastné bezpečnostné zložky. Rusko to však príliš nerobí. Má na to aj ekonomické dôvody. Z týchto aktivít idú financie do ruského hospodárstva,“ pripomenul Stevens.

Podľa veľmi konzervatívnych odhadov za minulý rok získal kriminálnici využitím ransomvéru okolo 350 miliónov dolárov.

Problém Colonial Pipeline opätovne poukázal na to, aká zraniteľná môže byť energetická infraštruktúra a iné oblasti ekonomiky a spoločnosti. Keby za vypnutím ropovodnej sústavy stál nejaký štát, určite by to rozpútalo debatu, či by to svojím spôsobom nemohlo viesť ku konfliktu. Čaká teda svet viac takýchto útokov?

"Za posledné roky ich vidíme stále viac a viac. Experimentujú s nimi štáty aj zločinecké skupiny. Stali sa v USA, na Blízkom východe takýto boj prebieha medzi Iránom a jeho protivníkmi, Rusko kyberneticky zaútočilo na Ukrajinu. Mnohí aktéri využívajú digitálne nástroje absolútne nezodpovedne a môžeme donekonečna budovať špekulatívne scenáre. Keď niekto zastaví ropovod v USA, kto by mohol profitovať. Napríklad Rusko. Našťastie sa to ešte nestáva príliš často, ale keď takéto prípady budú výrazne pribúdať, čaká nás ponurá budúcnosť,“ reagoval Stevens.