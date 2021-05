Trumpovo dievča sa derie na politický vrchol

Pri bývalom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi nestála od začiatku. A mnohí konzervatívci v Republikánskej strane jej vyčítajú centristickú minulosť. No 36–ročná newyorská kongresmanka Elise Stefaniková sa už stala politickou hviezdou. Včera ju republikáni zvolili za šéfku straníckej konferencie v Snemovni reprezentantov.

Elise Stefaniková, ktorú zvolili do Snemovne reprezentantov v štáte New York, je novou hviezdou republikánov.

Stefaniková bola na tretiu najvyššiu stranícku republikánsku funkciu v dolnej komore Kongresu jasnou favoritkou.

V stredu tento dôležitý politický post musela opustiť Liz Cheneyová, ktorú do Snemovne reprezentantov zvolili v štáte Wyoming.

Republikáni v Kongrese jej neodpustili, že kritizuje Trumpa, ktorý neustále spochybňuje výsledky novembrových volieb. Tie vyhral demokrat Joe Biden.

„Práve teraz som veľmi zameraná na to, aby sme sa opäť stali stranou, ktorá podporuje pravdu a základné konzervatívne princípy a najmä ústavu. Nedovolím bývalému prezidentovi ani nikomu inému narúšať demokraciu,“ povedala pre televíziu NBC Cheneyová po tom, čo ju kolegovia odstránili z funkcie. Politička je dcérou bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho.

Premena strany

Stefanikova, ktorá má české korene, do značnej miery predstavuje premenu republikánov na stranu, s ktorou si populistický miliardár Trump robí podľa expertov takmer, čo chce. Deje sa to napriek tomu, že voľby s Bidenom prehral o sedem miliónov hlasov. A konzervatívci ho podporujú, hoci jeho neustále spochybňovanie výsledku hlasovania, ktoré už dostalo názov veľká lož, má podiel na tom, že 6. januára Trumpovi fanatickí stúpenci zaútočili vo Washingtone na Kongres.

Po prvý raz Stefanikovú zvolili do Snemovne reprezentantov v roku 2014. Mala len 30 rokov a stala sa vôbec najmladšou ženou v histórii, ktorú hlasujúci vyslali do dolnej komory Kongresu. Medzitým už tento historický primát prevzala demokratka Alexandria Ocasiová–Cortezová. Republikánka sa najprv v Kongrese snažila prezentovať nadstranícky. Konzervatívne skupiny dávajú Stefanikovej veľmi nízke známky. Bola napríklad aj proti tomu, aby Trump vystúpil z Parížskej klimatickej dohody a kritizovala ho za nahrávku, na ktorej hovorí o sexuálnom obťažovaní žien.

Keď sa však Trumpa demokrati pokúsili v roku 2019 dostať z Bieleho domu, Stefaniková ho začala jednoznačne obhajovať. Podľa agentúry AP jej to výrazne pomohlo pri zbieraní peňazí na kampaň. „Zrodila sa nová republikánska hviezda,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter v novembri 2019 na Stefanikovej adresu. A teraz sa za ňu postavil v jej snahe stať sa šéfkou republikánskej konferencie v snemovni.

„Má moju ÚPLNÚ a TOTÁLNU podporu,“ napísal Trump vo verejnom vyhlásení, v ktorom, ako býva jeho zvykom, niektoré slová zvýraznil veľkými písmenami.

„Otázkou je, či republikáni a trumpizmus už predstavujú jednu a tú istú vec. V tejto chvíli by odpoveď mala znieť áno,“ povedal pre Pravdu expert na históriu Republikánskej strany Tim Galsworthy zo Sussexskej univerzity.

Hrozí štiepenie?

Od konzervatívcov však stále znejú hlasy, že úplné podriadenie sa Trumpovi privedie stranu do záhuby a priama či nepriama podpora klamstiev o ukradnutom prezidentskom úrade je nebezpečná pre americkú demokraciu. Prieskumy však ukazujú, že veľká väčšina republikánskych voličov verí aspoň niektorým klamstvám o tom, že Biden porazil exprezidenta podvodom. Je to napriek tomu, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by túto konšpiráciu podporili.

Vo štvrtok viac ako 150 republikánov podpísalo vyhlásenie, že ich stranu je potrebné zreformovať. Uviedli, že zakladajú politické hnutie, ktoré má k tomu prispieť.

„Nemyslím si však, že by sme boli svedkami veľkého štiepenia v rámci Republikánskej strany. Najmä preto, že nie je jasné, ku komu by sa politicky mohli pridať Cheneyová, kongresman Adam Kinzinger či ďalší republikáni, ktorí takpovediac žijú v skutočnom svete. V USA je systém dvoch strán príliš pevne zakorenený,“ pripomenul Galsworthy.