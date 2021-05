Izrael zaútočil na dom šéfa Hamasu

Sinvár žije v meste Chán Júnis v južnej časti palestínskeho teritória. Podľa hovorcu izraelskej armády sa pravdepodobne skrýva.

Hamas a ďalšia teroristická skupina Islamský džihád pripúšťajú, že od pondelka, keď boje naplno prepukli, stratili dvadsať bojovníkov. Podľa Izraela je však toto číslo oveľa vyššie.

Súčasná eskalácia násilia je najhoršia od poslednej vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014. Boje sa začali po niekoľkodňových stretoch medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi v Jeruzaleme. Napätie eskalovalo počas ramadánu, keď Izrael obmedzil Palestínčanom zhromažďovanie na mieste, kde sa Arabi väčšinou schádzajú k večernej modlitbe. Začiatkom mája sa tiež očakával verdikt odvolacieho súdu o vysťahovaní desiatok palestínskych rodín zo štvrti Šajch Džarráh vo východnom Jeruzaleme.

Čítajte viac Izrael zničil náletom v Gaze budovu, kde sídlili zahraničné médiá

Izrael zničil výškovú budovu v Gaze

V sobotu izraelské letectvo zničilo výškovú budovu v Gaze, kde mala kancelárie americká agentúra The Associated Press (AP) a katarská televízia Al-Džazíra. Ľuďom sa z domu podarilo odísť, armáda útok oznámila dopredu. Podľa izraelskej armády ho využívalo vojenské spravodajské krídlo Hamasu. Kancelárie médií využívali ako ľudské štíty, uviedli armádni predstavitelia. Generálny riaditeľ AP Gary Pruitt nad bombardovaním budovy vyjadril zdesenie a uviedol, že novinári tesne unikli smrti.

Vo výškovej budove Al-Džalaa sídlili kancelárie niekoľkých zahraničných médií vrátane AP a Al-Džazíry. Podľa denníka The Times of Israel armáda kontaktovala ľudí v budove, aby ich informovala, že objekt bude do hodiny bombardovať. Pred hlavným útokom potom na strechu dopadla menšia strela, ktorá nespôsobila veľkú škodu a ktorej zmyslom bolo urýchliť evakuáciu. Nasledoval hlavný útok

Podľa izraelskej stanice Kanál 12 mohli budovu využívať teroristické skupiny ako skrýšu zbraní, komunikačné centrum či kybernetické stredisko.

Hamas krátko po nálete pohrozil útokom na centrálny Izrael. „Po bombardovaní civilnej výškovej budovy v Gaze sa musia obyvatelia Tel Avivu a centra pripraviť,“ uviedol Abú Ubajdí, hovorca Brigád Kásam, ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas.

Generálny riaditeľ AP Pruitt vo vyhlásení vyjadril „šok a zdesenie“ z toho, že izraelská armáda zničila budovu, kde boli kancelárie AP a ďalších médií. Zdôraznil, že armáda vedela, kde sa kancelária AP v Gaze nachádza a že tam sú novinári. Pred náletom podľa neho prišlo varovanie, ale civilistom sa podarilo uniknúť len tesne. AP je teraz podľa Pruitta v kontakte s americkým ministerstvom zahraničných vecí a snaží sa získať informácie od izraelskej vlády.

„Je to neuveriteľne znepokojujúci vývoj. Tesne sme sa vyhli strašným stratám na životoch. V budove bol tucet novinárov AP a nezávislých pracovníkov a našťastie sme ich mohli včas evakuovať. Kvôli tomu, čo sa dnes stalo, bude svet vedieť menej o tom, čo sa deje v Gaze,“ uviedol Pruitt.