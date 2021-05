Vedenie Microsoftu vyšetrovalo Billa Gatesa pre aféru so zamestnankyňou

Vedenie firmy Microsoft vyšetrovalo svojho spoluzakladateľa Billa Gatesa pre pomer so zamestnankyňou firmy. Vyšetrovanie aféry bolo tiež údajne dôvodom, pre ktorý sa Gates ešte pred jeho skončením v roku 2020 stiahol z vedenia spoločnosti. V pondelok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal.

„Spoločnosť v roku 2019 dostala znepokojujúci list, podľa ktorého udržiaval Bill Gates v roku 2000 intímny vzťah so zamestnankyňou firmy. Výbor spoločnosti sa o tento prípad zaujímal a za pomoci externej právnickej firmy vykonal vyšetrovanie. Spoločnosť tiež poskytla potrebnú podporu zamestnankyni, ktorá s vecou vystúpila,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré spoločnosť Microsoft poskytla agentúre AP.

Hovorkyňa Billa Gatesa pre denník The Wall Street Journal potvrdila, že Gates mal pred takmer 20 rokmi románik, ktorý sa však skončil „priateľsky“. Podľa hovorkyne však „jeho rozhodnutie odstúpiť z vedenia spoločnosti nesúviselo s touto záležitosťou“. Gates minulý rok uviedol, že z vedenia firmy odstupuje, aby sa mohol sústrediť na filantropiu.

Bill Gates a jeho manželka Melinda začiatkom mája oznámili, že sa po 27 rokoch manželstva rozvádzajú. Denník The New York Times v nedeľu tiež informoval, že Gates bol údajne známy „pochybným správaním na pracovisku“ a niekoľkokrát robil návrhy ženám pracujúcim pre Microsoft alebo Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov. The New York Times sa pritom odvolával na ľudí, ktorí boli údajne svedkami tohto konania.