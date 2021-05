Británia sa otvára. Otestuje ju mutácia z Indie

Briti sa už môžu objať. Ale opatrne. V Anglicku, Walese a vo väčšine Škótska vláda uvoľnila viaceré protipandemické opatrenia. Ak všetko dobre pôjde, krajina by sa takmer do normálu mala dostať 21. júna.

Boj s vírusom

Radostné očakávania sa však miešajú s obavami. Od začiatku pandémie koronavírusu zabilo v Spojenom kráľovstve ochorenie COVID-19 takmer 128-tisíc ľudí. Situáciu dokázali zlepšiť až prísne reštrikcie pohybu a rýchle očkovanie. Lenže koronavírus sa snaží prekonať aj tieto obranné opatrenia. Pozornosť sa momentálne sústreďuje na mutáciu B.1.617.2, ktorú prvý raz objavili v Indii. Pravdepodobne prispela ku katastrofe, ktorej teraz čelí druhá najľudnatejšia krajina sveta.

"Existujú dôvody na obavy. Vidíme viac variantov. Nie som si istý, aký dosah bude mať mutácia objavená v Indii. Pravdu povediac, či je niektorý variant naozaj zlý, zistíme, až keď by sa skutočne rozšíril. A vtedy bude už trocha neskoro. Vždy do istej miery budeme za týmito mutáciami zaostávať,“ povedal pre Pravdu Martin Michaelis, profesor molekulárnej medicíny z Kentskej univerzity, ktorý skúma vírusy.

V Boltone na severozápade Anglicka podľa televízie BBC cez víkend zaočkovali viac ako 6 200 ľudí. V oblasti od polovice apríla rastie počet infikovaných. Väčšinu prípadov spôsobila mutácia objavená v Indii. Podľa niektorých odborníkov by tento variant už za niekoľkých dní mohol začať v Británii dominovať.

Michaelis pripomína, že vírusy sa neustále menia. "Väčšina mutácií vírusy poškodzuje. Môžeme si vírus predstaviť ako optimalizovaný systém, ktorý sa musí dostať do bunky, aby sa šíril. To nie je jednoduchá úloha. Bunky majú vlastný obranný systém. Z času na čas sa stane, že mutácia vírus posilní. Napríklad, že sa lepšie šíri alebo aj spôsobuje viac úmrtí, respektíve dokáže obísť imunitu vytvorenú po prekonaní choroby či očkovaní. Je to pravdepodobne len otázka času, kedy sa objaví skutočne nebezpečný variant,“ myslí si Michaelis.

Šéf poradnej skupiny britskej vlády pre krízové situácie Jeremy Farrar povedal, že uvoľnenie opatrení je správny krok. Pre BBC Radio 4 však zároveň priznal, že je to najzložitejšie politické rozhodnutie za posledných 15 mesiacov.

Včera sa v Anglicku otvorili vnútorné priestory krčiem, kaviarní a reštaurácií. No Farrar odpovedal záporne na otázku, či by sa teraz s niekým stretol vo vnútri. "Nie, v tejto chvíli nie. Stretnutie vonku je oveľa menej rizikové,“ vyhlásil.

Pre obmedzený počet návštevníkov sa otvorili aj galérie, divadlá, športové štadióny, kiná a detské centrá. Vo vnútri sa môžu stretnúť dve rodiny a ľudia majú povolené objatie. No vláda ich vyzýva, aby to robili s rozvahou. Čo očividne nebude platiť pri herečke Joanne Lumleyovej. Pre denník Daily Telegraph povedala, že ona teraz objíme všetkých. Od detí, cez predavačky pri pokladni až po chlapcov, ktorí budú hrať futbal v parku. "Neskôr, samozrejme, objímem aj policajtov, ktorí ma obvinia. Som zlodejka objatí,“ vyhlásila Lumleyová.

"Moja rada znie, že keď niečo robiť môžete, ešte to neznamená, že by ste to aj robiť mali. Ak je to možné, stretávajte sa vonku a dodržiavajte sociálne odstupy. Keď sa objímate, robte to opatrne,“ pripomenul pre televíziu Sky News Mark Walport, člen poradnej skupiny vlády pre krízové situácie.

K zvládnutiu problémov po uvoľnení protipandemických opatrení by mal prispieť fakt, že už takmer 70 percent dospelých Britov dostalo minimálne jednu dávku vakcíny a viac ako 38 percent dokonca obe dávky.

Nie sme v bezpečí

Rýchle očkovanie je podľa Michaelisa veľmi dôležité. Vakcináciu je však potrebné zaistiť pre čo najviac ľudí na globálnej úrovni. Čím dlhšie vírus cirkuluje, tým vyššia je šanca, že sa objaví nebezpečná mutácia.

"Nikto nie je v bezpečí, kým všetci nie sme v bezpečí. Ešte nevieme, aký nebezpečný je variant B.1.617.2, ale približne za týždeň sa počet prípadov zdvojnásobil,“ tvrdí Michaelis. Na druhej strane je odborník presvedčený, že aj v prípade, že budeme musieť riešiť veľmi problematickú mutáciu koronavírusu spôsobujúceho chorobu COVID-19, výrobcovia budú schopní vakcíny prispôsobiť.

"Samozrejme, nebude to okamžite. Možno budeme musieť vyrobiť miliardy nových dávok. A bohaté krajiny budú mať zase, ako aj teraz, výhodu. Ale v zásade dokážeme očkovacie látky prispôsobiť,“ povedal Michaelis.