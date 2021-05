Generálny štrajk Palestínčanov a izraelských Arabov sprevádzali násilnosti

Palestínčania a izraelskí Arabi sa v utorok zapojili do generálneho štrajku, ktorý sa konal v Izraeli, na Západnom brehu Jordánu, ako aj v pásme Gazy na protest proti izraelskej politike voči Palestínčanom, a to najmä najnovšej eskalácii napätia v pásme Gazy a Jeruzaleme. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel.