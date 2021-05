Španielsko si pre príchod rekordného počtu migrantov predvolalo veľvyslankyňu Maroka

Šéfka španielskej diplomacie podľa vlastných slov veľvyslankyni Maroka Karime Benyaichovej pripomenula, že pohraničná kontrola bola a naďalej musí zostať povinnosťou, ktorú Madrid a Rabat zdieľajú, povedala Gonzálezová Layová na tlačovej konferencii.

Maroko len krátko na to oznámilo, že si svoju veľvyslankyňu v Španielsku povolalo späť do vlasti na konzultácie. Hovorca marockého rezortu diplomacie túto správu pre AFP potvrdil a dodal, že veľvyslankyňa by sa mala zakrátko vrátiť do Španielska.

Španielske úrady tiež v utorok informovali, že od pondelka do Ceuty dorazilo zhruba 8000 migrantov, pričom už asi polovicu vrátili naspäť do Maroka, približuje AFP. Agentúra tiež dodala, že pri pokuse preplávať na pevninu sa utopil jeden muž.

Španielska vláda ďalej oznámila, že je pripravená zaviesť systém, vďaka ktorému by mohlo prinavracanie migrantov do Maroka pokračovať nepretržite, približuje AFP.

Diplomatické napätie

Rekordný počet prichádzajúcich migrantov do tejto španielskej enklávy zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia bojujúceho za nezávislosť územia Západnej Sahary od Maroka.

Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.