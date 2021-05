Dumu zavrú pred Navaľného "extrémistami"

Štyri mesiace si už odkrútil v trestaneckom tábore, ešte vyše dvoch rokov trestu má pred sebou, jeho najbližší spolupracovníci sú buď za mrežami, v domácom väzení, alebo zahraničnom exile. Opozičný politik Alexej Navaľnyj je bezpečne vyradený z hry pred septembrovými parlamentnými voľbami v Rusku. Vládnej strane Jednotné Rusko to ale zjavne nestačí.

Poslanci prokremeľskej atrany v utorok pretlačili v Štátnej dume návrh zákona obmedzujúci ústavné práva členov a podporovateľov extrémistických združení, ktorý môže pasívneho volebného práva zbaviť desaťtisíce Navaľného stúpencov.

Návrh zákona začala dolná komora parlamentu v urýchlenom konaní prerokúvať po tom, čo prokuratúra požiadala súd, aby zaradil na zoznam extrémistických organizácií Navaľného nadácie pre boj s korupciou a na ochranu ľudských práv spolu s ich sieťou regionálnych kancelárií. Moskovský súd sa touto kauzou začne zaoberať od deviateho júna, málokto však už dnes pochybuje o tom, že žiadosti vyhovie. Predbežným opatrením už totiž pozastavil činnosť Navaľného štruktúr a zmrazil ich účty.

V návrhu zákona sa uvádza, že „osoby, ktoré sú účastníkmi, členmi, pracovníkmi extrémistickej alebo teroristickej organizácie a iné osoby spojené s pôsobením takých organizácií, nemôžu byť zvolené za poslancov Štátnej dumy v období troch rokov odo dňa nadobudnutia zákonnej účinnosti verdiktu súdu o likvidácii či zákaze činnosti extrémistickej alebo teroristickej organizácie“.

Jeden z predkladateľov návrhu, predseda parlamentnej komisie pre vyšetrovanie zasahovania cudzích krajín do vnútorných záležitostí Ruska Vasilij Piskariov podľa BBC vysvetlil, že pre vedúcich predstaviteľov takých organizácií bude zákaz trvať až päť rokov. Trojročná sadzba je podľa poslanca Jednotného Ruska určená pre radových členov, zamestnancov či iné „zúčastnené osoby“, napríklad také, čo finančne prispievali „extrémistom“. V prípade Navaľného nadácií by to znamenalo automatické vyradenie desaťtisícov drobných prispievateľov, ktoré podporovali napríklad ich protikorupčné vyšetrovania.

V Štátnej dume má Jednotné Rusko takmer trojštvrtinovú väčšinu, navyše všetky zvyšné parlamentné strany spravidla lojálne podporujú vládne návrhy. Tentoraz ale limity ich tolerancie vládna strana prekročila. V prvom čítaní návrh prešiel s nezvyčajne nízkym skóre, netypickým pre ruský parlament: 293 hlasov bolo za, 45 proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Komunistický poslanec Alexej Kurinnyj upozornil, že návrh obsahuje protiústavnú retroaktivitu, keď pasívneho volebného chce zbaviť osoby, ktoré s príslušnou organizáciou spolupracovali dlho predtým, ako ju súd označil za extrémistickú – v prípade lídrov ide o trojročný predstih, u ostatných jednoročný. „Nepripomína vám to honbu na čarodejnice?“ opýtal sa predstaviteľ komunistov, ktorí sa inak Navaľného nezvyknú zastávať.

Ostro sa postavili proti aj viacerí poslanci z nacionalistickej populistickej strany Vladimira Žirinovského. „Podvodník a zlodej má právo stať sa poslancom Štátnej dumy, ale človek, ktorý o ňom zverejnil informáciu a súd usúdil, že je to extrémizmus, už toto právo nemá?“ citoval Sergeja Ivanova, poslanca Žirinovského strany, portál NEWSru.

S kritikou sa ozvali aj zástupcovia Spravodlivého Ruska, strany, ktorá je považovaná za akúsi filiálku Jednotného Ruska. Jeho poslanec Valerij Gartung upozornil, že návrh zákona obsahuje prvky kolektívnej viny a môže postihnúť aj maliara, ktorý vymaľoval kanceláriu, či vodiča, lebo tiež spadajú pod označenie „zúčastnené osoby“. „Dokonca aj na norimberských procesoch zločincov súdili každého individuálne. A my ich vezmeme a bez vyjasnenia vkladu konkrétnej osoby ju zbavíme ústavného práva,“ vyhlásil Gartung podľa NEWSru.