Putin odkázal potenciálnym agresorom, že im vyrazia zuby, aby nemohli hrýzť

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok skonštatoval, že potenciálnym zahraničným agresorom „vyrazia zuby". Silné vyjadrenia padli počas telefonátu s ďalšími ruskými predstaviteľmi, ktorým okrem iného povedal, že snahy o skrotenie Ruska sa datujú celé stáročia do minulosti.

„Vždy to tak bolo – len, čo Rusko zosilnelo, našli si zámienky, aby narušili jeho rozvoj," uviedol Putin s tým, že kritici Ruska, ktorých nemenoval, považujú za nespravodlivé, že si krajina ponecháva svoje rozsiahle prírodné bohatstvo pre seba.

„Každý nás chce pohrýzť alebo nám niečo odhryznúť, ale tí, čo by sa o to chceli pokúsiť, by mali vedieť, že im vyrazíme zuby, aby nemohli hrýzť," varoval ruský líder s tým, že garanciou je rozvoj ruskej armády. V čase napätých vzťahov s USA a ich spojencami považuje Kremeľ modernizáciu armády za prioritu.

Rusko-západné vzťahy sa prepadli na úroveň z obdobia studenej vojny po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krym, no tiež v súvislosti s obvineniami zo zasahovania do volieb, hackerských útokov a ďalšími záležitosťami.

Západné sankcie proti Rusku podľa Putina pokračujú v dlhoročnom historickom trende snáh o ovládnutie silného rivala, pričom citoval ruského cára Alexandra III., ktorý tvrdil, že sa všetci boja ich veľkosti.

„Aj po tom, ako sme stratili tretinu nášho potenciálu", keď sa po kolapse Sovietskeho zväzu v roku 1991 osamostatnili bývalé sovietske republiky, „Rusko je pre niektorých stále príliš veľké", uviedol.

Rusko má podľa neho, v porovnaní s inými jadrovými mocnosťami, v súčasnosti najmodernejší strategický jadrový arzenál. V tomto roku podľa Putina krajina minie na obranu prostriedky v hodnote 42 miliárd dolárov, zatiaľ čo rozpočet amerického Pentagonu dosahuje 700 miliárd dolárov.