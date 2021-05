Únia sa dohodla na covidových pasoch

Nebude to ešte turistická sezóna, aká bola pred dvoma rokmi, prekročiť štátne hranice v Európskej únii by sa však od prvého júla malo dať oveľa jednoduchšie, ako kedykoľvek od prepuknutia koronavírusovej pandémie. Ľudia v únii budú môcť od začiatku letných prázdnin začať využívať na uľahčenie ciest cez hranice takzvané covidové pasy.

Zástupcovia členských krajín a Európskeho parlamentu po štyroch maratónskych rokovaniach dospeli vo štvrtok večer ku kompromisu, ktorý ráta so zavedením bezplatného certifikátu v digitálnej či papierovej podobe. Pre jeho získanie majú byť ľuďom k dispozícii cenovo dostupné covidové testy. Krajiny únie by až na mimoriadne výnimky nemali pre majiteľov osvedčení zavádzať dodatočné podmienky ako je karanténa, samoizolácia či dodatočné testy, oznámil hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu Juan López Aguilar.

EÚ s postupujúcim očkovaním proti covidu chystá letné oživenie cestovného ruchu. S týmto cieľom sa úniové inštitúcie dohodli na parametroch spoločného certifikátu, ktorý umožní jednoduchšie cesty cez hranice ľuďom očkovaným, s protilátkami po prekonaní choroby či s negatívnym testom.

Koniec nočnej mory

"Táto dobrá správa môže zabezpečiť, že sa v lete 2021 nebude opakovať nočná mora z minulého leta,“ povedal po dosiahnutí kompromisu Aguilar.

Europoslanci sa pre odpor časti členských krajín museli vzdať niektorých svojich predstáv. Pôvodne požadovali, aby v rámci osvedčení mali majitelia pasov k dispozícii bezplatné testy. Kým očkovanie je v úniových krajinách zadarmo, testy pred cestami do zahraničia si väčšinou ľudia musia hradiť sami. Dohodnutý kompromis napokon ráta s "dostupnými testami“, v úhrade ktorých pomôžu štátom fondy únie. Európska komisia podľa Aguilara vyhradí na testovanie 100 miliónov eur a v prípade potreby môže túto čiastku aj zdvojnásobiť.

"Chápeme, že platba za test môže znamenať finančnú záťaž pre občanov, najmä pre tých, čo musia často prekračovať hranice, ako sú cezhraniční pracovníci alebo rodiny s deťmi, ktoré ešte nie sú očkované,“ zdôvodnila úniovú finančnú podporu podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, ktorá sa na príprave certifikátu podieľala. Bezplatné testy by mohli mať napríklad pendleri či študenti.

Sputnik neuznajú všetci

Predmetom sporu boli aj dodatočné reštrikcie, ktoré chceli niektoré krajiny, predovšetkým Nemecko a Švédsko, s certifikátom spojiť. Podľa mnohých europoslancov by to ale bolo proti jeho zmyslu. Schválená dohoda síce umožňuje štátom svoje obmedzenia zaviesť, avšak iba vo výnimočných prípadoch, ako je opätovné rýchle šírenie vírusu či jeho nebezpečných mutácií.

Štáty únie budú musieť v rámci pasov uznávať vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou EMA. Môžu však podľa svojho zváženia akceptovať aj doteraz neschválené preparáty ako ruský Sputnik V, ktorým už očkuje Maďarsko a zrejme bude aj Slovensko. Niektoré štáty už dali najavo, že očkovanie Sputnikom budú akceptovať až po súhlase EMA.

Osvedčenie bude obsahovať minimálne nutné množstvo osobných údajov. Tie budú bezpečne zašifrované v QR kóde – strojovo čitateľnom grafickom znaku zloženom z čiernych a bielych štvorcov.

Domáca úloha pre členské krajiny

Európsky parlament by mal zavedenie pasov definitívne schváliť na plenárnom zasadnutí v prvej polovici júna, súhlas členských krajín môže prísť vzápätí. Podľa Európskej komisie by sa mohli covidové pasy používať od začiatku júla, keď príslušné pravidlá nadobudnú účinnosť. Predsedníčka Ursula von der Leyenová však upozornila, že úspech bude v značnej miere závisieť od členských krajín. "Ešte nie je všetko hotové. Na úrovni EÚ bude systém pripravený v najbližších dňoch. Teraz je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty pokračovali v zavádzaní svojich vnútroštátnych systémov s cieľom zabezpečiť, aby bol systém čo najskôr zavedený a funkčný. Občania EÚ to právom očakávajú,“ poznamenala.

Cestovateľský semafor musí najskôr odobriť vláda

Prípravu technického riešenia covid pasov bude mať na Slovensku na starosti ministerstvo investícií, za údaje v systéme bude zodpovedné Národné centrum zdravotníckych informácií. Celý proces bude zastrešovať rezort zdravotníctva. Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tvrdí, že by sa mal spustiť najneskôr 26. júna. Dovtedy by mali Slováci dostávať certifikát o očkovaní. S jeho vydávaním sa začína v pondelok.

Podľa ministra by mal byť uznávaný aj pri prekročení hraníc. Certifikát tak ako pas bude obsahovať informáciu o očkovaní, testovaní alebo prekonaní vírusu. Konzílium odborníkov vo štvrtok prijalo aj cestovateľský semafor, finálne stanovisko však musí zaujať najskôr budúcu stredu vláda. Pritom do platnosti by mal vstúpiť už 27. mája.