Britská ministerka: Sme suverénna krajina, ale chceme spolupracovať

Pred dvoma mesiacmi Európska komisia (EK) oznámila, že začala právne kroky pre porušenie základných ustanovení Protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktoré sa týkajú pohybu tovarov. Eurokomisia tvrdí, že Británia nezavádza do praxe to, na čom sa obe strany v brexitovej zmluve dohodli. Ako sa na to pozeráte vy?

Spojené kráľovstvo odišlo z Európskej únie. Potom sme mali prechodné obdobie a dohodli sa na zmluve o obchode a spolupráci. V niektorých oblastiach s EÚ na veciach stále pracujeme. Čo sa týka Severného Írska, stále mu venujeme pozornosť, aby zostala rešpektovaná veľkopiatková dohoda. Je v našom záujme, aby sme vyriešili tieto detaily, lebo sa to od nás očakáva. A budeme v tejto snahe pokračovať.

Ale ako? Vznikol spor. EK môže prísť s ďalšími právnymi krokmi. Podľa toho, čo sa objavilo v britských médiách, vaša vláda by mohla argumentovať, že ustanovenia protokolu nie je možné zrealizovať dohodnutým spôsobom. Čo bude potom?

Nemám krištáľovú guľu. Myslím, že by bolo nesprávne, keby som sa pokúšala špekulovať, čo by sa mohlo alebo nemohlo stať. Najdôležitejšie je, aby sme pokračovali v tom, čo robíme. Rozprávame sa, diskutujeme o týchto veciach a snažíme sa ich vyriešiť. Je to rozumný a správny prístup.

Myslíte si, že EÚ urobila niečo nesprávne?

Nebudem zachádzať do ďalších detailov. Najzásadnejšou vecou je, aby sme to vyriešili.

Čo je však najväčším problémom? Na niečom sa obe strany dohodli. A zmluva je založená aj na tom, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že po brexite odíde z jednotného trhu a colnej únie. Chápem, že uplatňovanie zásad dohody môže byť trochu komplikované najmä v čase pandémie ochorenia COVID-19. Ale všetci sme vedeli, čo je potrebné urobiť.

Ako som už povedala, v Spojenom kráľovstve sme mali referendum.

Vy ste boli proti brexitu, však?

Som demokratka a v tejto veci som veľmi pragmatická. Mali sme referendum a jeho výsledok bol jasný. Vždy som hlasovala tak, že som si ctila demokratický mandát britskej verejnosti. Odišli sme z EÚ, máme dohodu a teraz musíme vyriešiť veci, a to robíme. Ale pozerajme sa aj do budúcnosti.

Keď to teda urobíme, aké vzťahy bude mať Británia s EÚ? Asi sú trocha otrávené tvrdými rokovaniami.

Odišli sme z únie, ale nie z Európy. Budeme naďalej spolupracovať s našimi partnermi, spojencami a priateľmi. Môžeme však veci robiť po svojom, byť agilnejší. Spojené kráľovstvo môže mimo EÚ uzatvárať vlastné obchodné dohody. A jednoznačne to robíme. Vydali sme sa vlastnou cestou a tvoríme si vlastnú budúcnosť. Sme suverénna krajina. Ale zároveň, keď je to potrebné, vieme povedať, že sú prípady, v ktorých je pre nás najlepšie spolupracovať so zahraničnými partnermi na medzinárodných fórach. Ako ministerka pri stretnutiach s kolegami na to vidím mnoho príležitostí. V prípadoch, že to chceme, že si to vyberieme a že to potrebujeme, budeme spolupracovať. Som pragmatická a realistická, ale mám rada aj trochu optimizmu. Vždy, keď sa v našich vzťahoch vyskytnú výzvy, budeme ich riešiť. Ale sú tu oblasti, v ktorých budeme spolupracovať.

Napríklad?

Jednou z nich je bezpečnosť vrátane kybernetického priestoru a zdravotníckych záležitostí, čo súvisí aj s pandémiou COVID-19. Sú problémy, ktoré žiadna krajina nevyrieši sama. Keď sme spomínali obchod, Spojené kráľovstvo je na siedmom mieste medzi štátmi, do ktorých prúdi export zo Slovenska. Británia má vo vašej krajine veľké investície v automobilovom priemysle v podobe závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Na vašom trhu dlhodobo pôsobí spoločnosť Tesco. Sú to známe britské značky a sú tu aj ďalšie firmy. Momentálne má Spojené kráľovstvo veľkú príležitosť rásť, ukázať svetu, aké sú naše hodnoty a čo to znamená, keď hovoríme o globálnej Británii. Podporujeme právny štát, demokraciu, slobodu médií či otvorenú spoločnosť. Chceme na tom spolupracovať s partnermi.

Nakoľko vás v tejto súvislosti znepokojujú trendy v krajinách ako Maďarsko či Poľsko, kde vládam kritici vyčítajú porušovanie zásad právneho štátu?

Pre mňa je podstatné, aby sme naďalej upozorňovali, aké sú tieto hodnoty dôležité. Pre Spojené kráľovstvo tvoria základ pre veľmi veľa vecí, ktoré robíme.

V ktorých oblastiach vidíte dobrú spoluprácu so Slovenskom a v ktorých by ste chceli dosiahnuť viac? Ako vzťahy zmenil brexit?

Moja návšteva bola dobrou príležitosťou na stretnutie s kolegami a ďalšími organizáciami a spoločnosťami, s ktorými Spojené kráľovstvo spolupracuje. Mala som schôdzku s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom a so štátnym tajomníkom Martinom Klusom. Položila som veniec pri pamätníku veteránom západného frontu druhej svetovej vojny. Spolu s ministrom Jánom Budajom som vystúpila na podujatí ku klimatickým zmenám a mala som príležitosť hovoriť aj s poslancami. Stretla som sa so zástupcami firmy MultiplexDX. Je úžasné, čo robia v boji s ochorením COVID-19. Navštívila som aj závod Jaguar Land Rover. Spojené kráľovstvo malo dobré vzťahy so Slovenskom aj pred brexitom a teraz ich chcem ešte prehĺbiť.

V ktorých oblastiach sa to dá?

Samozrejme, hovorili sme o obchode. Je tu tiež oblasť bezpečnosti, ktorá súvisí s naším spoločným členstvom v NATO. V Británii sme nedávno robili integrovanú revíziu bezpečnostných, obranných, zahraničných a rozvojových politík. Pozeráme sa do budúcnosti na to, ako budeme fungovať ako globálna Británia. Slovensko má zase novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu. Bezpečnosť je teda dôležitá oblasť, v ktorej môžeme spolupracovať aj na základe spoločných hodnôt.