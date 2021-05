Zadržanú loď Ever Given vlastníci nedostali, rozhodovať bude ďalší súd

Vlastníci kontajnerovej lode Ever Given, ktorá v marci na šesť dní zablokovala Suezský prieplav, sa k plavidlu zatiaľ nedostali. Ako uviedol súd v meste Ismailia, na ktorý sa obrátili, nemá v tejto kauze právomoc rozhodnúť.

Loď dlhá 400 metrov, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy, patrí japonskej lodnej spoločnosti Shoei Kisen Kaisha. Plavidlo 23. marca narazilo v Suezskom prieplave na plytčinu a až do 29. marca jednu z najrušnejších námorných trás na svete blokovalo.

Následne egyptské úrady loď zadržali s tým, že vlastníci ju nedostanú dovtedy, dokiaľ nevyplatia kompenzácie stanovené Správou Suezského prieplavu (SCA). Tá podľa egyptských médií určila odškodné na 916 miliónov USD (751,56 milió­na eur).

Ako informovala agentúra DPA, podľa právnych zástupcov vlastníkov plavidla je suma požadovaná SCA prehnaná. Navyše, chybu v tejto kauze urobila samotná SCA, keď za nepriaznivého počasia a zlej viditeľnosti umožnila obrovskej lodi vplávať do prieplavu. SCA však od začiatku odmieta, že by bola za nehodu lode Ever Given zodpovedná.

Ako uviedol právny zástupca SCA Násir Farag, súd v Ismailii oznámil, že nie je v jeho právomoci v tejto veci rozhodnúť a zamietol tak odvolanie sa vlastníkov plavidla proti jeho zadržaniu. Zároveň rozhodol o postúpení prípadu na iný súd. Nové vypočutie by sa malo začať v sobotu.