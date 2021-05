Usvedčoval režim zo zverstiev. Pre diktátora je terorista

"Nie je to vtip. Bieloruská KGB ma zapísala na zoznam teroristov. Teraz moje priezvisko figuruje na rovnakom zozname s chlapcami z Islamského štátu,“ napísal vlani v novembri v exile žijúci bloger a politický aktivista Raman Pratasevič na twitteri. Keď na neho vzápätí minský režim vydal medzinárodný zatykač, diktátorovi odkázal: "Potvrdzujem pripravenosť dobrovoľne sa vrátiť do Bieloruska a vydať sa do rúk silových štruktúr výmenou za nútený transport Lukašenka pred medzinárodný súd v Haagu.“

Dvadsaťšesťročný Pratasevič, ktorý posledného pol druha roka prežil v exile, je od nedele v rodnom Minsku. Nevrátil sa dobrovoľne. Diktátor Alexandr Lukašenko dal odkloniť lietadlo, ktorým sa vracal z Grécka do Litvy, ktorá mu po ročnom pobyte v Poľsku minulý rok na jeseň poskytla útočisko. V Minsku zadržali aj Pratasevičovu 23-ročnú priateľku, občianku Ruska, ktorá študuje vo Vilniuse medzinárodné právo. Lukašenko sa za tento akt vzdušného pirátstva možno raz skutočne bude zodpovedať v Haagu. Jeho mladému protivníkovi ale už teraz hrozí dlhoročný žalár.

Celý život pod Lukašenkom

Na svet prišiel, keď si Lukašenko odkrúcal prvý rok pri moci. Mal šestnásť rokov a za účasť v takzvaných tichých zhromaždeniach proti diktátorovi prvý raz skončil v policajnej cele. Za trest ho vylúčili z lýcea. Stredoškolské vzdelanie si musel dokončiť inde. Začal študovať žurnalistiku. Aj odtiaľ ho vylúčili pre politické názory, ktoré odvážne vyslovoval na sociálnych sieťach a neskôr aj v popredných médiách TUT.BY, Radio Svaboda, Bieloruský partizán a Evroradio.

Prispieval textami i reportážnymi fotografiami z kyjevského Majdanu, kde mu policajti rozbili hlavu, aj z frontov Donbasu. Najmä sa ale venoval boju za demokraciu vo svojej vlasti. Šéfoval informačnému kanálu Nexta, ktorý dokumentoval zverstvá režimu počas vlaňajších demonštrácií proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb. Nexta dosiahla takmer 2 milióny používateľov, čo je na Bielorusko s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov obrovský počet. Momentálne riadil spravodajský kanál Bieloruský mozog.

"Poznám ho osem rokov ako zásadového, statočného novinára. Vždy bol v prvej línii,“ napísal o ňom na twitteri jeden z lídrov bieloruskej opozície Franak Viačorka. "Zverejňoval videá a fotografie z protestov, o strašnom mučení v celách, o podmienkach vo väzení. Bol jednou z prominentných osôb, ktoré hovorili o desivom porušovaní ľudských práv,“ spomenul Viačorka aktivity, za ktoré sa Pratasevičovi rozhodol bieloruský diktátor pomstiť.

Odstrašujúci príklad

"Poznám ho najmä ako fotografa. Zoznámil som sa s ním v roku 2018 v Prahe pri príležitosti 100. výročia založenia Bieloruskej ľudovej republiky. V Staromestskej radnici bola vtedy veľká oslava a on tam fotil. Pratasevič je výborný reportážny fotograf. Svedčia o tom aj jeho fotografie z Bieloruska. Jeho kolegovia mi však hovorili, že boli prekvapení, keď sa stal šéfredaktorom spravodajského kanála Nexta, ktorý funguje na platforme Telegram. Vnímali ho ako skvelého fotografa, ale menej ako manažéra,“ povedal pre Pravdu Ondřej Soukup, reportér českých Hospodářskych novín, ktorý dlhodobo píše o postsovietskom priestore.

Pratasevič neskôr z Nexty odišiel. Vraj sa mu nie celkom páčilo smerovanie spravodajského kanála a nezhodol sa so spoluzakladateľom Sciapanom Pucilom. "V posledných mesiacoch bol de facto osobným fotografom Sviatlany Cichanovskej,“ pripomenul Soukup.

Prečo však pre mladého novinára, ktorý nepatril k úplne najznámejším postavám bieloruského disentu, riskoval Lukašenko medzinárodný škandál?

"Je to tak trochu záhada. Pratasevič nie je kľúčová osoba opozície. Možno sa to stalo preto, že sa nejakým spôsobom bieloruské a asi aj ruské tajné služby k nemu dostali bližšie, bol pre nich jednoduchším cieľom. Možno mu prenikli do počítača. Alebo aj mali nejakého agenta v jeho okolí, a potom sa z neho rozhodli urobiť odstrašujúci príklad,“ uviedol Soukup.

"Myslím si, že je to signál ostatným opozičníkom. Ukázať im, že nikto nie je v bezpečí. Mimochodom, Cichanovská, ktorú Pratasevič fotil v Grécku, odtiaľ letela spolu s Viačorkom týždeň pred Pratasevičom. Asi je možné, že bieloruská KGB poprosila ruskú FSB o pomoc. Muselo sa to začať už skôr. Dávalo by to logiku, hoci, samozrejme, do hlavy im nevidíme. Ľudia z bieloruskej opozície, aj tí, čo sú v zahraničí, v zásade vedia, že ich môže sledovať KGB s pomocou FSB. Doteraz si však asi nedokázali predstaviť, že by sa im mohlo stať niečo také ako Pratasevičovi,“ dodal Soukup.