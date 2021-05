Bielorusko a Lotyšsko si navzájom vyhostili diplomatov

Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v pondelok vyzval lotyšského veľvyslanca spolu so všetkým zamestnancami ambasády, aby opustili Bielorusko. Dôvodom má byť zneuctenie bieloruskej vlajky v lotyšskej Rige, informujú agentúry AFP a BelTA. Krátko na to Lotyšssko taktiež vyhostilo bieloruského veľvyslanca spolu so všetkými zamestnancami bieloruskej ambasády, informuje agentúra TASS.