Veľvyslanec Gruzínska: Členstvo v EÚ a NATO je naším hlavným cieľom

V Gruzínsku prieskumy dlhodobo ukazujú, že ľudia pomerne jasne podporujú myšlienku vstupu krajiny do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. V iných štátoch vášho regiónu sú nálady verejnosti neraz premenlivejšie. Čím to je, že Gruzínci sa dívajú na európsku a transatlantickú integráciu tak priaznivo?

Je to slobodná voľba ľudí. Prieskumy ukazujú, že zahraničnopolitické priority, teda európsku a transatlantickú integráciu, podporuje okolo 80 percent Gruzíncov. Naším hlavným cieľom je naplniť to, čo obyvatelia požadujú. Pracujeme, aby sme sa k EÚ a NATO priblížili. Geograficky sa nachádzame na križovatke Európy a Ázie, Gruzínsko je však z historického hľadiska európska krajina. Čo sa týka aliancie, tak sme štát, ktorý ašpiruje na členstvo. Sme veľmi radi, že stále platí rozhodnutie summitu v Bukurešti z roku 2008, že Gruzínsko sa stane členom NATO. Spolupracujeme s alianciou na zlepšení našich obranných spôsobilostí, na interoperabilite či posilňovaní demokratických inštitúcií, keďže aliancia nie je iba vojenská, ale aj politická organizácia. V súvislosti so vzťahmi s EÚ sme v roku 2014 schválili asociačnú dohodu a tiež zmluvu o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu. Máme tiež bezvízový styk na 90 dní v rámci schengenskej zóny.

Nie sú však Gruzínci trocha netrpezliví? Slovensko sa do EÚ a NATO dostalo 11 rokov po získaní samostatnosti. Gruzínsko 26. mája oslavuje Deň nezávislosti, suverénnou krajinou ste 30 rokov.

Sme v zložitej geopolitickej situácii. Našich 30 rokov nezávislosti je poznačených bojom za suverenitu, územnú celistvosť a za slobodu politického výberu, teda za našu západnú orientáciu, aby sme sa stali členmi EÚ a NATO. Hneď po získaní samostatnosti nasledovali problémy na našich autonómnych územiach v Abcházsku a v Južnom Osetsku. V roku 2008 zostalo po ruskej vojenskej agresii okupovaných 20 percent Gruzínska. Odvtedy nemáme diplomatické vzťahy s Moskvou okrem formátu medzinárodných rokovaní v Ženeve, kde sa stretávame štyrikrát za rok. Preto je naša cesta do európskych a transatlantických štruktúr zdĺhavejšia. Ale sme aj trpezliví. Pracujeme krok za krokom a dúfame, že sa nám to nakoniec podarí.

Spomenuli ste summit NATO v Bukurešti a prísľub Gruzínsku, že sa stane členom aliancie. Veríte, že platí v praktickej rovine, že nie je len na papieri?

Je to oficiálna pozícia NATO. Aj keď sa pozriete na predchádzajúce vlny rozšírenia aliancie, vždy boli krajiny, ktoré ich podporovali, ale aj štáty s odlišnými pozíciami. Gruzínsko verí, že zachovanie politiky otvorených dverí je pre NATO veľmi dôležité. A postupne, keď splníme všetky kritériá, príde čas, že sa staneme členom aliancie.

Bude predtým potrebné nájsť pre Gruzínsko spôsob, ako fungovať s Ruskom?

Nikto nemôže vetovať naše členstvo. Ani Rusko, hoci má veľmi agresívnu politiku k susedom. Myslíme si však, že vieme nájsť spôsoby, ako tieto ťažkosti vyriešiť, aby sme sa vstúpili do NATO.

EÚ sa hlavne prostredníctvom šéfa Európskej rady Charla Michela v posledných týždňoch priamo zapojila do diania v Gruzínsku. Pomohla vyrokovať dohodu medzi vládou a opozíciou. Malo zapojenie sa únie do tohto procesu pridanú hodnotu?

Áno, určite. Po zapojení EÚ sa politická situácia zlepšila. Politické strany podpísali dohodu a väčšina opozície už funguje v parlamente. Teraz je dôležite zaviesť do praxe to, čo sa dohodlo. Týka sa to posilnenia našich demokratických inštitúcií, zlepšenia volebného systému či súdnictva. Samozrejme, nie je to jednoduchý proces, ale sme veľmi vďační EÚ, že nám v tom pomáha.