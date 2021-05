České zdravotníctvo opäť mení ministra

Český minister zdravotníctva Petr Arenberger končí vo funkcii. Potvrdil to na tlačovej konferencii po summite Európskej únie premiér Andrej Babiš. Na čelo rezortu by sa mal vrátiť Adam Vojtěch, ktorý odstúpil vlani v septembri.

Štyria ministri a 30-tisíc mŕtvych

Pandémia ochorenia COVID-19 poriadne preverila českých ministrov zdravotníctva. Začal s ňou bojovať Vojtěch, ktorého vystriedal 21. septembra 2020 epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do 29. októbra, pretože porušil pandemické pravidlá. Následne zasadol do ministerského kresla Jan Blatný, ktorý bol však tŕňom v oku najmä prezidentovi Milošovi Zemanovi, keďže vystupoval proti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. V apríli Blatného Babiš odvolal, ale tvrdil, že s ruskou očkovacou látkou to nesúvisí.

Následne sa stal ministrom zdravotníctva Petr Arenberger, ktorý bol predtým riaditeľom Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady. Rýchlo sa však ukázalo, že nemá v poriadku majetkové priznania. České médiá odhalili jeho súkromné podnikanie, o ktorom pred vstupom do politickej funkcie verejne nehovoril.

Arenberger tvrdí, že jeho jedinou chybou bolo nesprávne vyplnené majetkové priznanie. Na tlačovej konferencii sa posťažoval, že čelil mediálnemu lynču. "Pánovi premiérovi som oznámil svoju rezignáciu. Som presvedčený, že zmena v tejto fáze nebude mať vplyv na ďalšie úspešné riešenie pandémie ani na strategické kroky rezortu. Ako som pri svojom nástupe deklaroval, bolo mi jasné, že riadiť aktuálne najexponovanejšie ministerstvo je pol roka pred voľbami skutočnou výzvou,“ povedal Arenberger.

Premiér Babiš uviedol, že minister svoju rezignáciu zdôvodnil tým, že celá jeho rodina je pod tlakom.

Kým sa na čele rezortu zdravotníctva vystriedali štyria šéfovia, pandémii v Česku podľahlo viac ako 30-tisíc ľudí.

Šéf Českej pirátskej strany Ivan Bartoš označil Arenbergerovo pôsobenie za sériu nekonečných pohrôm. "Vláda chaosu prekonáva samu seba. Arenberger odchádza po sérii škandálov, aby sa vrátil Adam Vojtěch, ktorého spájajú s nepriehľadnými zákazkami pri nákupe ochranných pomôcok,“ napísal Bartoš na sociálnej sieti Twitter.

Prázdne ANO?

"Skoro by sa asi dalo povedať, že tieto výmeny sú symbolickým potvrdením toho, ako funguje Babišovo hnutie ANO. Nie je to štandardný politický subjekt. Nemá dostatočný počet členov, ktorí by mali nejaké odborné kompetencie. V ANO sa neprofilujú osobnosti, ktoré by sa zaoberali jednotlivými politikami,“ reagoval pre Pravdu český politológ Ladislav Cabada.

Podľa experta to potom vyzerá tak, že Babiš si nemôže vyberať medzi vlastnými členmi. "Ak niekoho potrebuje, riadi sa vlastnými aktuálnymi preferenciami. Možno podľa toho, čo mu povedia jeho marketingoví poradcovia. Tí mu asi teraz hovorili, že Arenberger musí odísť. A zároveň pravdepodobne tvrdili, že s Vojtěchom to nebolo až také zlé a možno nebude nikomu príliš prekážať,“ vysvetlil Cabada.