Správa o bombe na palube lietadla prišla údajne až po tom, čo let odklonili

Výhražný email, ktorý obsahoval varovanie pred bombou na palube lietadla spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, prišiel až po tom, čo let odklonili na letisko v Minsku. Vo štvrtok o tom informovali agentúry Reuters a TASS s dovolaním sa na švajčiarskeho poskytovateľa emailových služieb Proton Technologies AG.

Spoločnosť Proton Technologies odmietla komentovať detailný obsah správy, ale potvrdila, že email bol poslaný až po tom, ako bolo lietadlo odklonené. „Nevideli sme žiadne dôveryhodné dôkazy o tom, že tvrdenie Bieloruska sú pravdivé. Podporíme európske úrady pri vyšetrovaní, keď nám pošlú právnu žiadosť,“ píše sa vo vyhlásení spoločnosti Proton Technologies AG.

Výskumná skupina s názvom The Dossier Center v stredu publikovala výhražný email, na ktorý sa odvoláva bieloruská vláda, a uviedla, že bol odoslaný 24 minút po tom, čo bieloruské úrady informovali posádku lietadla o hrozbe bombového útoku. Grécky úradujúci premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa na palube lietadla nachádzali agenti bieloruskej KGB alebo inej tajnej služby, ktorí by mali zatknúť Prataseviča, informovala agentúra AFP.

G7 vyzýva na okamžité prepustenie Prataseviča

Ministri zahraničných vecí zo skupiny bohatých krajín G7 vyzvali vo štvrtok na „okamžité a bezpodmienečné prepustenie“ bieloruského novinára Ramana Prataseviča, „ako aj všetkých ďalších novinárov a politických väzňov zadržiavaných v Bielorusku“, uviedli ministri v spoločnom vyhlásení zverejnenom britskou vládou. Ministri Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Británie a Spojených štátov, spolu s Európskou úniou, „čo najdôraznejšie odsudzujú bezprecedentné konanie bieloruských úradov“, dodali vo vyhlásení.

Ministri skupiny krajín G7 obvinili Lukašenka z ohrozovania bezpečnosti pasažierov a posádky letu. „Vyzývame Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby bezodkladne riešila toto spochybnenie svojich pravidiel a noriem,“ napísali tiež vo vyhlásení. „Toto konanie takisto predstavuje vážny útok na slobodu médií,“ dodali. „Zintenzívnime svoje snahy, aj prostredníctvom ďalších primeraných sankcií, aby sme dosiahli, že bieloruské úrady sa budú zodpovedať za svoje činy,“ doplnili.

Dominic Raab, minister zahraničných vecí za Britániu, ktorá v súčasnosti predsedá skupine G7, na Twitteri napísal: „Využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme Lukašenkov režim postavili pred zodpovednosť“.

Bieloruské úrady 23. mája donútili lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu pristáť v Bielorusku údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Bieloruské úrady z tohto činu pôvodne obvinili palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré však zodpovednosť dôrazne odmietlo. Podľa Lukašenka mala správa o bombe prísť zo Švajčiarska.

Na palube lietadla sa nachádzal bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič a jeho priateľka Sofia Sapegová, oboch následne na letisku zatkli.