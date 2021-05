EÚ má plán za tri miliardy eur pre demokratické Bielorusko

Predložený plán odráža záväzok EÚ podporovať želanie bieloruského ľudu po pokojnom prechode k demokracii po prezidentských voľbách z auguste 2020, ktoré podľa nej neboli slobodné ani spravodlivé.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že ide o dvojaké posolstvo. „To pre obyvateľov Bieloruska je, že vidíme a počujeme vašu túžbu po zmene, demokracii a svetlej budúcnosti. A pre bieloruské orgány: zvyšovanie represií, brutality alebo nátlaku nedá vášmu autoritárskemu režimu legitimitu. Doteraz ste ignorovali demokratickú voľbu bieloruského ľudu. Je čas zmeniť smerovanie,“ odkázala šéfka eurokomisie. Spresnila, že len čo Bielorusko vykročí cestou pokojných demokratických zmien, EÚ bude krajinu v tomto procese sprevádzať.

VIDEO: Situácia nad bieloruským nebom.

Spomínaný trojmiliardový balík je kombináciou grantov a pôžičiek využívajúcich verejné a súkromné investície, ktoré majú pomôcť stabilizovať ekonomiku, reformovať inštitúcie, posilniť rastový potenciál a tvorbu pracovných miest.

Prostredníctvom priamej finančnej podpory EÚ obnoví makroekonomickú stabilitu v Bielorusku, zorganizuje investičné fórum na vysokej úrovni medzi EÚ a Bieloruskom a stretnutie darcov zamerané na získanie pôžičky, ako aj verejných a súkromných investícií až do výšky päť miliárd eur. Okrem toho EÚ zmobilizuje prechodný balík vo výške 400 miliónov eur vo forme grantovej pomoci na podporu prechodu k demokracii a kľúčových štrukturálnych reforiem. Zahŕňať to bude zvyšovanie kvality súdnictva, zlepšovanie podnikateľského prostredia a podporu rozvoja malých a stredných podnikov.

Financovanie EÚ sa zameria aj na reformu systémov vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a na posilňovanie sociálneho zabezpečenia a ochrany najzraniteľnejších domácností. Podpora občianskej spoločnosti a slobodných a nezávislých médií zostane jadrom opatrení EÚ.

Do tretice chce EÚ investovať do udržateľných infraštruktúr a zelenej a digitálnej transformácie, kde v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami očakáva, že zmobilizuje grantové financovanie až do výšky 100 miliónov eur na využitie kľúčových verejných a súkromných investícií do výšky jednej miliardy eur.

EK hovorí o podpore pre päť kľúčových oblastí: investícií do inovatívnej a konkurencieschopnej ekonomiky vrátane priamej podpory 20.000 malých a stredných podnikov; zlepšenia dopravnej prepojenosti a uľahčenia obchodu na hraniciach EÚ a Bieloruska; podpore inovácií a digitálnej transformácie; podpore zeleného prechodu a investícií do demokratického, transparentného a zodpovedného Bieloruska.

EK dodala, že ako doplnok hospodárskeho plánu ponúkne uzavretie dvojstrannej rámcovej dohody na posilnenie dlhodobejších vzťahov medzi EÚ a demokratickým Bieloruskom.