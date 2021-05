Kam smeruje Kyjev? Heger sa bol pozrieť

Podakovanie od Zelenského

V tejto situácii včera navštívil Ukrajinu slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO). Sprevádzali ho minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) a šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

„Chcel by som sa poďakovať vašej krajine a obyvateľom za podporu Ukrajiny, za podporu jej územnej celistvosti, za podporu sankcií proti Rusku,“ povedal Zelenskyj na stretnutí s Hegerom.

Ukrajina čelí od roku 2014 ruskej agresii, ktorá sa začala anexiou Krymu a pokračovala vojnou na východe štátu. Konflikt sa v posledných týždňoch opäť intenzívnejšie rozhorel. Rusko robilo veľké vojenské manévre pri hraniciach Ukrajiny. Moskva potom vojakov stiahla, ale Kyjev tvrdí, že zďaleka nie všetkých.

„Pre Zelenského by bolo najlepšie, keby sa Ukrajina získala členstvo v EÚ. To isté sa týka NATO. Zaistilo by mu to nielen znovuzvolenie, ale aj miesto v dejinách. Problémom však je, že toto mu únia neponúka. Hlavnou výzvou bude nájsť takpovediac sladký politický stimul, ktorý by uspokojil Ukrajinu a zároveň umožnil nájsť kompromis v rámci únie,“ reagoval pre Pravdu Tadeusz Iwanski z Centra pre východné štúdie vo Varšave.

„Chceli sme vyslať veľmi silný signál, že Ukrajina je pre nás veľmi dôležitým susedom a partnerom, ale aj priateľom, ktorému chceme pomôcť pri integrácii do európskych a severoatlantických štruktúr. Aj my sme po tejto ceste prešli, radi sa o tieto skúsenosti podelíme. Som jednoznačne za to, aby sa Ukrajina stala členom EÚ a NATO,“ uviedol Heger v Kyjeve. Podľa premiéra sú dôležité aj obchodné vzťahy, napríklad v oblasti energetiky, v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia či pri regionálnej spolupráci.

„V prvom rade ide o bilaterálne vzťahy Slovenska a Ukrajiny, ktoré sú však súčasťou širšieho rámca vzťahov Kyjeva s EÚ a NATO. Je to gesto premiéra, ktorým potvrdzuje to, čo je aj v programovom vyhlásení, že Ukrajina je pre Slovensko prioritným partnerom,“ povedal o ceste Hegera pre Pravdu Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý sa na návšteve tiež zúčastnil. „Ukrajina je pre Slovensko zásadne dôležitá z bezpečnostného hľadiska. Zároveň je to potenciálne veľký trh. Na Slovensko prichádzajú študenti a rastie počet pracujúcich z tejto krajiny,“ pripomenul Duleba.

Foto: SITA, ÚV SR PREMI?R: Nav?t?vil Ukrajinu Predseda vlády Eduard Heger počas pietneho aktu položenia venca Hhrobu neznámeho vojaka v Kyjeve.

Na žart sa nepýtali

Len nedávno zakalil slovensko-ukrajinské vzťahy žart bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Vtipkoval, že za vakcíny Sputnik V dostane Rusko Zakarpatskú Ukrajinu. Kyjev sa ohradil a Matovič sa ospravedlnil. „Nikto sa ma na to nepýtal," tvrdil Heger.

Premiér SR sa na Ukrajine stretol so Zelenským, s predsedom vlády Denysom Šmyhaľom aj so šéfom parlamentu Dmytrom Razumkovom. Položil veniec k Hrobu neznámeho vojaka a k Národnému pamätníku obetí hladomoru. Navštívil tiež Národnú detskú špecializovanú nemocnicu Ochmatdyt v Kyjeve a jej predstaviteľom odovzdal humanitárnu pomoc v hodnote 195-tisíc eur vo forme zdravotníckych pomôcok. Heger sa stretol aj so starostom Kyjeva Vitalijom Kličkom. Jednou z najväčších slovenských investícií v metropole Ukrajiny je projekt mestského osvetlenia.