Republikáni v Senáte zablokovali komisiu pre vyšetrovanie útoku na Kapitol

Republikáni v americkom Senáte v piatok zablokovali vytvorenie nezávislej komisie na vyšetrovanie smrtiaceho vpádu podporovateľov Donalda Trumpa do Kongresu vo Washingtone zo 6. januára. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Tento krok republikánov zabráni, aby komisia zložená z členov oboch hlavných politických strán vyšetrovala útok na Kongres pred voľbami v roku 2022 – vtedy budú Američania vyberať všetkých zákonodarcov Snemovne reprezentantov a tretinu Senátu. Komisia by vznikla, keby ju okrem všetkých 50 demokratov v Senáte podporilo aj desať republikánov. Dolná komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov, ju už schválila s miernou podporou oboch politických strán.

Za komisiu však hlasovalo v Senáte iba šesť republikánov a tento výsledok ukazuje, ako je Kongres a celá krajina hlboko názorovo rozdelená aj päť mesiacov po násilnom útoku zo 6. januára na Kapitol (sídlo Kongresu) a ukazuje to aj, aký vplyv má stále bývalý prezident Trump na Republikánsku stranu.

Medzi republikánskymi senátormi, ktorí sa vzopreli svojmu vedeniu a hlasovali za posunutie návrhu do posledného kola hlasovania o komisii, boli Mitt Romney, Lisa Murkowská a Susan Collinsová. Komisia má aj podporu amerického prezidenta Joea Bidena a niekoľkých bývalých republikánskych zákonodarcov. Vplyvný líder republikánskej menšiny v Senáte Mitch McConnell však argumentoval, že komisia by bola „zaujatým cvičením jednej strany“, ktoré by neprinieslo nič nové pre už prebiehajúce vyšetrovania ministerstva spravodlivosti a Kongresu.

Republikáni tvrdili, že za účasť na vzbure už bolo zatknutých vyše 400 ľudí a že súdne procesy pomôžu objasniť, čo sa v ten deň stalo.

V Snemovni reprezentantov sa k demokratom nedávno pripojilo 35 z 211 repu­blikánov a hlasovali za vznik vyšetrovacej komisie. Obhajcovia komisie argumentovali, že bude mať päť členov vybratých demokratmi a päť členov nominovaných republikánmi, pričom právomoc predvolať svedkov budú mať obe strany.