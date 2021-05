Česko mení cestovný semafor, Slovensko bude červené

Cyprus, Litva a Švédsko od pondelka už nebudú medzi krajinami s veľmi vysokou mierou rizika koronavírusovej nákazy a návrat z nich do Česka sa zjednoduší – posunú sa do tzv. červených štátov, pričom zmeny nastanú aj pri ďalších krajinách.

V tlačovej správe, z ktorej cituje internetový portál denníka Mladá fronta DNES, o tom v piatok informovalo ministerstvo zdravotníctva Českej republiky.

Podstúpiť test na COVID-19 pred vstupom na územie Česka je povinné už len pri návrate z krajín patriacich do tmavočervenej kategórie. Patrí do nej menšia časť členských štátov Európskej únie a tiež väčšina tretích krajín, ako aj Británia.

Pre návrat z krajín s vysokým a stredným rizikom nákazy, teda z krajín červenej a oranžovej kategórie, sa test pred návratom do Česka vyžaduje iba v prípade, ak človek použije verejnú dopravu.

Pri návrate z červených krajín musia ľudia podstúpiť test PCR najneskôr päť dní po príchode. Pri príchode z tmavočervených krajín je nutné test absolvovať najskôr piaty a najneskôr 14. deň po návrate. Dovtedy musia byť ľudia v domácej izolácii.

Osoby, ktoré sa vrátili z krajín oranžovej, červenej a tmavočervenej kategórie, musia nosiť 14 dní všade mimo domova respirátor, a to aj vo vonkajších priestoroch.

Od pondelka budú medzi červené územia patriť Andorra, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Monako, Nemecko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko. V oranžovej kategórii budú Bulharsko, Fínsko, Írsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, ako aj Baleáry a Kanárske ostrovy (španielske územia).

Pokiaľ je cestujúci z červených alebo oranžových krajín aspoň 22 dní po prvej dávke očkovania, môže do ČR pricestovať len s vyplneným príjazdovým formulárom. Musí však očkovanie doložiť národným certifikátom, ktorý vydali ČR, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko alebo Slovinsko.

Povinnosť podstúpiť test a izoláciu nemajú pri návrate z ďalších oranžových a červených krajín ani osoby, ktoré boli plne zaočkované v Českej republike.

Stále platí zákaz cestovať do krajín, kde je extrémne vysoké riziko šírenia nových mutácií koronavírusu. Týka sa to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Juhoafrickej republiky, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Nepálu, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Tento zákaz platí do konca mája. Zo zoznamu najnovšie vypadla Keňa.

Žiadna z povinností neplatí pre tzv. zelené krajiny s nízkym rizikom nákazy. Z európskych štátov k nim budú patriť Island, Malta a Vatikán, z ďalších krajín Austrália, Izrael, Južná Kórea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.