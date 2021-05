Tlak na Čínu. Už aj Biden chce vedieť, kde sa vzal vírus

Nákaza sa minulý rok rozšírila po celom svete a podľa dostupných štatistík už zabila takmer 3,5 milióna ľudí vrátane viac ako 12 300 na Slovensku.

Prvé prípady sa objavili v decembri 2019 v čínskom Wu– chane. Na začiatku rozšírenia epidémie miestne úrady zatajovali informácie, dokonca trestali tých, ktorí na nové ochorenie poukazovali. Čína okrem toho neskôr šírila viaceré konšpiračné teórie týkajúce sa vírusu.

Jednoznačný pôvod choroby doteraz nepotvrdili, hoci pravdepodobne preskočila zo zvierat na ľudí. Veľmi skoro sa však objavili špekulácie, že koronavírus unikol z laboratória vo Wu–chane. Čína takúto teóriu odmieta. Biden však chce teraz preveriť všetky možnosti.

"Požiadal som spravodajskú komunitu, aby zdvojnásobila úsilie pri zhromažďovaní a analýze informácií, ktoré by nás mohli priblížiť k defi nitívnemu záveru, a aby mi do 90 dní podala správu,“ vyhlásil Biden s tým, že vyšetrovanie bude zahŕňať aj špecifické otázky pre Peking. To, ako pandémia v Číne vznikla, už preverovali experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí uviedli, že je pravdepodobne prírodného pôvodu.

Možnosť, že by koronavírus unikol z čínskeho laboratória, označili za vysoko nepravdepodobnú. WHO sa však sťažovala, že Peking neposkytol jej expertom prístup ku kompletným dátam.

„Žiadosti, aby bol čínsky komunistický režim transparentnejší, čo sa týka pôvodu nákazy choroby COVID–19, sa vo svete objavujú už viac ako rok. Neprichádzajú len zo Spojených štátov. Nie som expert na verejné zdravie, ale myslím si, že keď lepšie pochopíme, ako nákaza vznikla, mohlo by nám to pomôcť vyhnúť sa pandémiám v budúcnosti,“ reagoval pre Pravdu Peter Gries, šéf Čínskeho inštitútu na Manchesterskej univerzite.

Scenár s rozšírením nákazy z laboratória dlhodobo propagujú predstavitelia republikánov a neraz sa odvolávajú na pochybné zdroje a konšpirácie. Aj preto vláda demokrata Bidena podľa spravodajskej agentúry AP tieto úvahy doteraz označovala za okrajový názor. Teraz sa však zdá, že svoj prístup na základe domáceho a medzinárodného diania mení.

Denník Wall Street Journal pred niekoľkými dňami prišiel so správou, že traja výskumníci virologického inštitútu vo Wu–chane v novembri 2019 skončili v nemocnici s príznakmi, ktoré sa podobajú na chorobu COVID–19. Noviny sa odvolávajú na doteraz nezverejnené informácie amerických tajných služieb. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Čao Li–ťien vyhlásil, že správa o ochorení troch zamestnancov wuchanského inštitútu je úplne nepravdivá.

„Spojené štáty pokračujú vo zveličovaní teórie o úniku vírusu z laboratória,“ uviedol Čao.

Politická záležitosť?

Ani vedecká komunita nie je jednotná v tom, ako sa k tejto otázke postaviť. Viacero prominentných výskumníkov uverejnilo v máji v magazíne Science otvorený list, v ktorom vyzývajú na dôkladné preskúmanie teórie, že koronavírus unikol z virologického ústavu vo Wu–chane. Iní ich kolegovia sú však opatrnejší a upozorňujú na možnú politizáciu problému.

„Pochopenie toho, kde sa vzal SARS–CoV–2, je zásadné pre evolúciu vírusu, pre to, ako sa prenáša a potenciálne pre to, aby sme mohli zlepšiť naše bezpečnostné protokoly. Komunikácia čínskych úradov bola nedostatočná. Je neodpustiteľné, že neposkytli dostatok údajov, ale v západných krajinách sme zase neboli schopní prijať dostatočné opatrenia proti nákaze a aj tu sa šíria dezinformácie. Jeden problém nemôžeme ospravedlniť iným problémom,“ pripomenul pre Pravdu David Sanders z Katedry biologických vied na Purdueovej univerzite v Indiane.

„Pre virológov je presné pochopenie toho, ako sa vírus vyvinul, dôležité pre posúdenie budúcich rizík. Ale nezmení to príliš to, čo robím, hoci je to zaujímavá otázka. Je to však do veľkej miery aj politická záležitosť,“ skonštatoval pre Pravdu George Rutherford, profesor epidemiológie a bioštatistiky z Kalifornskej univerzity.