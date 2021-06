Maďari budú vyrábať čínsku vakcínu

Nedávno dorazila do Budapešti posledná zásielka z piatich miliónov objednaných dávok Sinopharmu, ku ktorej Peking ako dar pribalil ďalších dvestotisíc. Od konca budúceho roka si už Maďari chcú čínsku očkovaciu látku vyrábať sami. Chrliť ju majú výrobné pásy národnej fabriky, ktorej základný kameň plánujú v Debrecíne položiť do konca augusta.

Maďarsko ako jediná krajina v Európskej únii už od februára očkuje proti koronavírusu aj čínskou vakcínou. Hoci Maďari podávajú aj štyri západné očkovacie látky proti covidu, najvyšší predstavitelia uprednostnili tie východné. Sinopharm si dal demonštratívne pred kamerami pichnúť premiér Viktor Orbán i prezident János Áder. Orbán, horlivý propagátor čínskej vakcíny, svoj výber avizoval už dlho vopred, keď pre Rádio Kossuth vyhlásil: "Číňania vírus poznajú najdlhšie, takže o ňom aj najviac vedia. Keď prídem na rad a budem si môcť vybrať, budem si prosiť čínsku vakcínu.“

V budúcnosti si Orbán zrejme bude môcť dať pichnúť aj Sinopharm, ktorý bude mať na vinete nápis MADE IN HUNGARY. Dohodu o výrobe Sinopharmu v Debrecíne v pondelok v Číne uzavrel šéf diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého Maďarsko preberie kompletnú čínsku výrobnú technológiu. Minister, ktorý už začiatkom roka dohodol dovoz v EÚ neregistrovaných východných vakcín a sám si dal pichnúť ruský Sputnik, do Číny chodí takpovediac ako na klavír. Keď predvčerom odovzdával svojmu rezortnému kolegovi Wangovi Iovi vysoké štátne vyznamenanie za "pomoc pri zaručení bezpečného života pre vyše milión obyvateľov Maďarska“, sám poznamenal, že ide už o ich dvanástu schôdzku.

"Maďarsko a Čínska ľudová republika sú od roku 2017 strategickí partneri,“ vyložil Szijjártó časti svojho v Číne predneseného prejavu na sociálnej sieti. "Ak o tom doteraz niekto pochyboval, tak v uplynulých mesiacoch sa mohol presvedčiť, ako veľa Maďarsko získalo z tejto strategickej spolupráce. Jej úspech už možno merať v zachránených životoch,“ dodal a zopakoval, že "vakcína nie je ideologická alebo geopolitická otázka“.

Szijjártó ubezpečil Wanga, že Budapešť bude aj naďalej podporovať Peking v rámci Európskej únie, kde nedávno vetovala spoločné stanovisko dvadsaťsedmičky, ktoré kritizovalo Čínu pre jej politiku v Hongkongu. Maďarský minister zdôraznil, že jeho krajina bude v únii voči Číne aj v budúcnosti podporovať "namiesto sankcií a nepriateľstva spoluprácu založenú na spoločných záujmoch a vzájomnej úcte“.

Maďarská opozícia opakovane varovala Orbánovu vládu, aby z krajiny nerobila trójskeho koňa čínskych záujmov v Európe. Kritizovala jej horlivú podporu kolosálnej čínskej investície do železnice Belehrad-Budapešť, ktorá bude predĺžením spojenia s čínskym terminálom v gréckom prístave Pireus. Brojí tiež proti chystanej čínskej univerzite Fudan v Budapešti, ktorá sa podľa nej bude stavať na úkor plánovaného Študentského mesta, komplexu internátov pre maďarských vysokoškolákov, a bude slúžiť rozšíreniu čínskeho vplyvu v regióne.

Opozícia netajila výhrady ani voči masívnemu dovozu čínskej vakcíny, ktorá je s cenou tridsať eur za dávku podstatne drahšia ako západné očkovacie látky. Kritici to dávali do súvislosti s tým, že ju Maďarsko ako jedinú kúpilo cez sprostredkovateľa, konkrétne cez súkromnú domácu firmu Danubia Pharma. Očkovanie látkami neschválenými Európskou liekovou agentúrou prináša navyše komplikácie pre Maďarov, ktorí by chceli cestovať do cudziny s imunitnými certifikátmi. Viaceré krajiny totiž umožňujú hladký vstup na svoje územie len tým, ktorí sú chránení v EÚ registrovanou vakcínou.