Ruského opozičníka Gudkova vzali do väzby, o dva dni ho čaká súd

Ruského opozičného politika Dmitrija Gudkova vzali do väzby pre podozrenie zo spôsobenia obzvlášť veľkých majetkových škôd, spáchaných podvodom či zneužitím dôvery. Podľa agentúry Interfax o tom v utorok informoval Pavel Čikov, riaditeľ medzinárodnej skupiny pre ľudské práva Agora.

Politik Gennadij Gudkov, ktorý je otcom Dmitrija Gudkova, sa vo vysielaní Echa Moskvy vyjadril, že ruské vedenie sa snaží vyvinúť maximálny tlak na všetkých opozičných aktivistov. Je tiež presvedčený, že polícia a vyšetrovatelia konajú na pokyn „zhora“. Dodal, že v kontexte politickej objednávky na stíhanie nevidí perspektívu prepustenia svojho syna na slobodu.

Stíhaný pre nezaplatený dlh

Dmitrij Gudkov je bývalým poslancom ruského parlamentu a kandidovať chce aj v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách.

Práve s voľbami spája razie u Gudkova aj politik Jevgenij Roizman, bývalý primátor mesta Jekaterinburg. Podľa neho je možné, že „orgány prídu prehľadať byt každému“ opozičnému kandidátovi.

Dôvodom na začatie Gudkovovho stíhanie bolo nezaplatenie dlhu na základe nájomnej zmluvy k objektu nemenovanou spoločnosťou v rokoch 2015–17, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na Alexandra Soloviova, ktorý pracoval u Gudkova ako asistent poslanca Štátnej dumy a ktorý bol v utorok tiež vypočúvaný.

Podľa spravodajského webu SOTA.Vision bol Gudkov vzatý do väzby na dva dni. O jeho ďalšom osude rozhodne súd. Až do vzatia do väzby bol vypočúvaný ako svedok.

Zadržali aj Pivovarova

Gudkov bol zadržaný v utorok vo svojom vidieckom sídle neďaleko mesta Kolomna, kde v tom čase boli aj mnohí jeho príbuzní. Viacerých z nich predviedli na výsluch. Spolu s Gudkovom bola zadržaná jeho teta Irina Jermilovová, ktorá má v danej kauze tiež status podozrivej osoby. Polícia urobila prehliadky aj v Gudkovovom byte a kancelárii v Moskve, kde zároveň prehľadala aj byt jeho otca a byty a domy viacerých blízkych spolupracovníkov.

V utorok urobila ruská polícia prehliadku aj v byte výkonného riaditeľa medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko, Andreja Pivovarova, ktorého zadržali v pondelok na letisku Pulkovo v Petrohrade.

Otvorené Rusko, ktoré vzniklo z iniciatívy bývalého šéfa ropnej spoločnosti Jukos Michaila Chodorkovského, oznámilo minulý týždeň svoje samorozpustenie. Vysvetlilo, že ukončilo svoju činnosť v krajine, aby tak chránilo svojich členov pred možným trestným stíhaním a hrozbou uväznenia.

Nateraz nie je známe, či zadržanie Pivovarova a Gudkova navzájom súvisia.