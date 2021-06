Lukašenkov odporca, ktorý si na súde siahol na život, je opäť vo väzení

Štyridsaťjedenročný Latypav, ktorého bieloruská opozícia počíta medzi politických väzňov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, si zarazil prepisovačku do hrdla v okamihu, keď na súde svedčil jeho otec. Pred týmto gestom sa posťažoval na podmienky vo väzení a tiež otca varoval, že sa mu policajti vyhrážajú, že ďalším terčom prenasledovania sa stanú jeho blízki, ak neprizná, že je vinný.

V bezvedomí ho sanitka previezla do nemocnice, kde sa podrobil operácii. Z nemocnice bol po operácii prepravený do väznice, kde bol predtým zavretý, uviedla agentúra AFP s odvolaním na Vjasnu. Organizácia nespresnila, v akom stave sa väzeň nachádza, ani to, či bol opäť zavretý do rovnakej cely.

Bielorusko zažilo bezprecedentné protesty proti režimu po prezidentských voľbách z vlaňajšieho augusta, ktorých víťazom úrady opäť vyhlásili Alexandra Lukašenka, vládnuceho Bielorusku už od roku 1994. Státisíce Bielorusov vyšli do ulíc protestovať proti sfalšovaniu volieb, ale režim postupne protesty potlačil aj za cenu smrti niekoľkých demonštrantov a zadržania desiatok tisíc ľudí.

Pýtal si mená policajtov

Latypava podľa opozičného denníka Naša Niva zatkli vlani v polovici septembra, kedy sa dožadoval mien policajtov, ktorí prišli do jednej štvrti v Minsku premaľovať opozičné grafity. Od tej doby je za mrežami a medzitým ho začali súdiť aj kvôli obvineniu z podvodu, neuposlúchnutia polície a vyvolávania masových nepokojov. Hrozí mu desať rokov za mrežami. Latypav sa na súde odmietol priznať.

Latypava označujú bieloruskí ochrancovia ľudských práv za jedného z viac ako 450 politických väzňov v krajine.