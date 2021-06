12-ročná éra Netanjahua sa skončila, izraelskú vládu povedie Lapid

Lídrovi izraelskej opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jairovi Lapidovi sa podarilo zostaviť novú vládu. Pred uplynutím stanovenej lehoty to oznámil prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, informovala agentúra AP.

Dohoda znamená koniec dvanásťročného obdobia Benjamina Netanjahua na poste izraelského premiéra. Prišla len krátko pred koncom lehoty, ktorú Netanjahuovi oponenti mali na vyjednávanie o vláde, a podľa agentúry AP zabránila tomu, že by Izraelu hrozili piate parlamentné voľby v priebehu dvoch rokov.

Bývalý Netanjahuov spojenec

„Lapid oznámil prezidentovi štátu Izrael, že sa mu podarilo zostaviť vládu,“ uviedla strana Ješ Atid vo vyhlásení vydanom krátko pred tým, ako mal Lapidovi minútu pred polnocou miestneho času vypršať mandát na sformovanie nového kabinetu.

Kľúčovým koaličným partnerom Jaira Lapida bude bývalý Netanjahuov spojenec, exminister obrany Naftali Bennett, s ktorým by sa mal prestriedať v úrade premiéra. Bennet by mal šéfovať kabinetu dva roky a potom by ho mal vystriedať Lapid.

Súčasťou vlády by sa po prvý raz v histórii mala stať aj malá strana zastupujúca záujmy izraelských Arabov s názvom Zjednotená arabská kandidátka (Ra'am).

Všetko pre jednotu

Izraelský prezident Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu Lapida po tom, čo sa po marcových voľbách Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu. Voľby z 23. marca boli v poradí štvrtými za posledné dva roky.

Dohodu o zostavení novej koalície bude musieť ešte odsúhlasiť izraelský parlament, píše agentúra AP.

„Táto vláda bude pracovať pre blaho všetkých občanov Izraela. Pre tých, čo ju volili, aj pre tých, čo ju nevolili. Urobím všetko, aby som zjednotil izraelskú spoločnosť,“ prisľúbil Lapid na Twitteri.

Súčasný premiér Netanjahu je najvýraznejšou postavou izraelskej politiky v posledných 30 rokoch, post predsedu vlády zastáva posledných 12 rokov a v tiež funkcii pôsobil aj v druhej polovici 90. rokov.

Rivlina vymení Herzog

Len v stredu izraelský poslanci zvolili za nového izraelského prezidenta bývalého opozičného lídra Jicchaka Herzoga. Vo funkcii budúci mesiac nahradí Reuvena Rivlina. Informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa výsledky stredajšieho hlasovania izraelského parlamentu.

Šesťdesiatročný Herzog získal medzi poslancami Knesetu 87 hlasov, kým jeho súperke, aktivistke a pedagogičke Miriam Perecovej (67) vyjadrilo podporu 26 členov parlamentu.

Herzog prevezme funkciu od Rivlina 9. júla. K voľbe nového prezidenta došlo len krátko pred očakávaným ukončením vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, píše DPA.

Jicchak Herzog stál od roku 2013 na čele Strany práce. V roku 2018 sa stal riaditeľom neziskovej organizácie Židovská agentúra pre Izrael, ktorá sa okrem iného venuje imigrácii do krajiny. Jeho otec Chajim Herzog bol izraelským prezidentom v rokoch 1983 – 1993.

Prezident má v Izraeli predovšetkým reprezentatívnu funkciu. Jeho najdôležitejšími úlohami sú udeľovanie milosti väzňom a udelenie poverenia na zostavovanie vlády. Volí sa každých sedem rokov v tajnom hlasovaní v Knesete.