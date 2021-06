Novú izraelskú vládu zrodil konflikt, tvrdí odborníčka

Novým izraelským premiérom by sa mal stať na dva roky krajný pravičiar Naftali Bennett (vľavo). Podľa koaličnej dohody, ktorú uzavrelo osem strán, by ho potom mal vystriedať Jair Lapid (na snímke v článku nižšie).

Koalíciu, ktorá má poslať Netanjahua do politického dôchodku, tvorí až osem strán vrátane krajnej pravice, centristov, ľavice a arabských islamistov. „Jednotlivé subjekty si uvedomujú, aká môže byť táto vláda krehká. Budú sa snažiť, aby nerobili kroky, ktoré by viedli k výraznému napätiu v koalícii,“ povedala pre Pravdu Tamar Hermannová, politologička z Open University a z Izraelského demokratického inštitútu.

Je už úplne jasné, že sa končí Netanjahuova éra?

Nie, ešte to celkom tak povedať nemôžeme. Vládu musí, samozrejme, schváliť parlament. Predpokladám, že kým k tomu dôjde, bude to trvať sedem až 12 dní. Dovtedy sa môže stať všeličo. Zo strán, ktoré podporujú tvoriacu sa vládu, možno niektorí politici odídu, či budú hlasovať proti nej. Ale myslím si, že predsa len sme na ceste, na ktorej konci bude odchod Netanjahua z premiérskeho kresla.

Kto súčasného predsedu vlády vystrieda?

Dohoda je taká, že najprv na dva roky bude premiérom Naftali Bennett z pravicovej strany Jamina a potom ho vystrieda Jair Lapid zo subjektu Ješ Atid (Budúcnosť existuje).

V novej izraelskej koalícii má byť až osem strán. Aká stabilná bude?

Izrael je dobre známy tým, že vo vládach funguje veľa strán. Vytváranie koalícií nie je v krajine nič nového. Tentoraz je však iné to, že nielenže sa spojili politické subjekty z ľavice a pravice, ale dohodli sa aj s arabskou stranou. Je to vôbec prvý raz, čo k niečomu takému došlo. Pri spojení rôznorodých strán je potenciál nestability, samozrejme, väčší, ako v prípade, keď koalíciu vytvoria politici, ktorí majú podobné ideologické základy. Ale tí, čo dohodu podporili, si to dobre uvedomujú. Budú sa snažiť, aby nerobili kroky, ktoré by viedli k výraznému napätiu v koalícii. Napríklad si nemyslím, že by sme sa dočkali obnovenia mierových rozhovorov s Palestínčanmi. Ale rovnako nepredpokladám, že by sme mohli byť svedkami nejakej anexie.

Foto: SITA/AP, DEBBIE HILL Israel Politics Jair Lapid, šéf politickej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje).

Bude však nová vláda, ak vznikne, schopná niečo presadiť alebo sa bude v prvom rade musieť sústreďovať na to, aby dokázala nejako fungovať?

Jednotlivé strany si uvedomujú, aká môže byť táto koalícia krehká. Môže to mať pozitívny vplyv. Politici sa budú vyhýbať otázkam, z ktorých by mohli pre vládu vzniknúť nášľapné míny. Na druhej strane koalícia môže vládnuť a riešiť mnoho vecí, najmä v sociálno–ekonomickej oblasti. Nepôjde jej len o zachovanie súčasného stavu vo všetkom. Už len samotný fakt, že si také rôznorodé strany dokázali sadnúť za rokovací stôl a zhodnúť sa na niečom, je celkom symbolický. Prišiel v čase, keď sme v Izraeli svedkami konfliktu medzi rôznymi skupinami v rámci spoločnosti, čo v poslednom čase súviselo s tým, ako sa pri moci snažil udržať Netanjahu. Už si pomaly ani nevieme predstaviť, že by politika nebola konfrontačná. Ale v krajine sme mali aj v minulosti vlády, ktoré vzišli z potreby nájsť jednotu. Takto spoločne riadili štát napríklad Likud a Strana práce.

Súhlasíte s tým, čo tvrdia niektorí pozorovatelia, že táto koalícia je minimálne do istej miery výsledkom politiky samotného Netanjahua, ktorý si znepriatelil väčšinu bývalých spojencov?

Ak sa ma pýtate, či je vláda postavená na tom, že všetci sú proti Bibimu (tak volajú v Izraeli Netanjahua, pozn. red.), môžem povedať, že máte pravdu. Keby viedol Likud niekto iný, predpokladám, že takáto koalícia by nevznikla.

Čo bude ďalej s Netanjahuom? Skončí na čele Likudu?

Určite nad tým v jeho strane uvažujú. A veľmi intenzívne. Problémom je, že Netanjahu sa stal najsilnejším symbolom Likudu. Strana nemá v tejto chvíli nikoho, kto by mohol byť jeho prirodzeným nástupcom. Nepredpokladám, že v krátkom čase dôjde v Likude k vnútornému boju o nástupníctvo. Stalo by sa to len v prípade, že by Netanjahu skončil v politike. Ale k tomu nedôjde, lebo na súde čelí obvineniam z korupcie.