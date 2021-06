Vynútené priznanie? Pratasevič sa podvolil Lukašenkovi

Bieloruská bezpečnosť zadržala Prataseviča a jeho partnerku Sofiu Sapegaovú 23. mája po vynútenom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré s nimi a ďalšími cestujúcimi mierilo z Atén do litovského Vilniusu. Od svojho zatknutia sa bývalý hlavný redaktor informačného kanála Nexta objavil na obrazovkách tretíkrát.

„Je bolestné sledovať ‚priznanie‘ Ramana Prataseviča. Jeho rodičia veria, že bol mučený. To nie je Raman, ktorého poznám,“ uviedol Franak Viačorka, ktorý pôsobí ako poradca opozičnej vodkyne Svjatlany Cichanovskej. „Je rukojemníkom režimu a my musíme urobiť všetko pre to, aby bol prepustený spolu s ďalšími 460 politickými väzňami,“ napísal na twitteri.

Priznala sa aj Sapegová

Video, na ktorom sa minulý mesiac priznala Pratasevičova priateľka Sapegová, ktorá má ruské občianstvo, podľa opozície tiež vzniklo pod nátlakom.

Lukašenkova kancelária na žiadosť Reuters o komentár nereagovala.

Bieloruské úrady už skôr Prataseviča označili za extrémistu, ktorý podnecoval k násiliu a tvrdia, že priznania opozičníkov v televízii sú dobrovoľné.

Pratasevič povedal, že rozhovor poskytuje z vlastnej vôle. „Som si takmer istý, že ma verejne odsúdia a že zo zhromaždenia na moju podporu nič nebude,“ povedal. „Je mi to však jedno,“ dodal.

Robí správnu vec

„Okamžite som priznal svoju vinu pri organizovaní masívnych neoprávnených podujatí,“ povedal Pratasevič. „Veľa som kritizoval Alexandra Grigorieviča (Lukašenka), ale keď som sa začal viac zaoberať politickými témami, začal som chápať, že robí správnu vec, a určite ho rešpektujem,“ poznamenal novinár v 90-minútovom videu.

Ku koncu rozhovoru sa Pratasevič rozplakal a povedal, že sa raz chce oženiť a mať deti.

Jeho otec agentúre AFP povedal, že mu rozhovor spôsobil bolesť. „Poznám svojho syna veľmi dobe a myslím si, že by nič také nepovedal. Zlomili ho a donútili ho, aby im povedal, čo chcú,“ uviedol.

Západné štáty za vynútené pristátie lietadla Lukašenka kritizujú a zároveň zaviedli voči bieloruským činiteľom sankcie kvôli potlačeniu protestov po minuloročných voľbách. Víťazom augustových volieb bieloruské úrady opäť vyhlásili hlavu štátu Lukašenka, ale podľa mnohých v skutočnosti vyhrala Cichanovská, ktorá sa krátko po voľbách uchýlila do susednej Litvy. V pondelok Cichanovská povedala, že je Pratasevič pravdepodobne vo väzení bitý a mučený. Právnik, ktorý ho navštívil, povedal, že je v poriadku.