Ukrajinský prezident prichystal zákon o oligarchoch: Nemôžu vlastniť poslancov

Vysvetlil to vo svojej videospráve, ktorú zverejnil v piatok v nadväznosti na výsledky zasadania Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO), informoval spravodajský portál Korrespondent.net.

Začiatkom tohto týždňa Zelenskyj predložil do parlamentu návrh zákona o oligarchoch. Legislatíva určí, kto je na Ukrajine považovaný za oligarchu – tieto osoby majú byť potom zahrnuté do registra s cieľom obmedziť ich vplyv na politiku a ekonomiku krajiny, pripomenul Korrespondent.net.

„Pre tých, ktorí sa pokúsia poslancami parlamentu otriasť, presvedčiť ich alebo sa s nimi dohodnúť na tomto zákone, budem mať jednu otázku. Ide o otázku postavenia oligarchov, ktorá bude predložená na celoukrajinské referendum. Táto otázka bude prvá. Ale pre niekoho možno posledná,“ uviedol Zelenskyj.

„Nemôžete vlastniť poslancov, ministrov ani žiadnych úradníkov. Tento návrh zákona demonštruje náš postoj k oligarchickému systému. Máme oligarchov, ovplyvňujú politiku, ale už sa to nestane,“ dodal prezident.

Analytik Taras Zahorodnij si však myslí, že cieľom tohto návrhu zákona je eliminovať potenciálnych konkurentov Zelenského v nasledujúcich prezidentských voľbách. „Nie je to ani tak návrh zákona o oligarchoch. Je to návrh zákona o tom, ako znovu zvolíme Zelenského v druhom volebnom období. Pripravuje sa to tak, aby mu boli všetci verní a nikto si nevybral jeho potenciálnych konkurentov. Ale nie na úrovni oligarchov, ale na úrovni miestnych elít. Aby regionálne elity v budúcnosti nefinancovali alternatívnych politických kandidátov,“ uviedol Zahorodnij na stretnutí pri okrúhlom stole s názvom „Chladné, nepredvídateľné leto 2021 – kríza riadenia, ktorá vedie k ekonomickému chaosu a sociálnemu úpadku“. Podujatia organizovala a informovala o ňom agentúra Interfax-Ukrajina.