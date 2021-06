Berlínska škola vyučuje aj v sobotu, doháňa učivo zameškané kvôli pandémii

Kým v sobotu ráno niektoré jej kamarátky ešte spia, deväťročná Johanna v berlínskej štvrti Hellersdorf sa ponáhľa do školy, aby na deviatu stihla začiatok vyučovania.

Johanna rovnako ako ďalších zhruba šesť desiatok žiakov školy Wolfganga Amadea Mozarta doháňa cez sobotu učivo, ktoré kvôli epidémii covidu zameškala. Vstávanie do školy cez víkend, keď letné počasie láka skôr k berlínskym jazerám než do lavíc, nie je iste ľahké, Johanna, ktorá je žiačkou tretej triedy, sa ale na výučbu teší.

„Práve sme mali angličtinu. Teraz budeme mať matematiku, myslím, alebo nemčinu. Neviem to presne,“ povedala Johanna. Sobotňajšia výučba sa jej páči. „Na angličtine bola zábava,“ povedala. Na otázku, čo v sobotu v škole robí, síce odpovedala, že doháňa učebnú látku, hovorila ale hlavne o možnosti sa stretnúť s priateľmi.

„Je krásne, že môžem opäť vidieť svojich kamarátov z triedy, ktorých som predtým vidieť nemohla,“ povedala. A práve spojenie výučby a stretávania sa s priateľmi považuje Heike Gabrielová z vedenia vzdelávacieho ústavu za dôležité, aby deti do školy chodili rady. Škola Wolfganga Amadea Mozarta združuje základnú školu s pokračujúcim stupňom, ponúka tak vzdelanie od prvého do desiateho ročníka.

"My sme si povedali, že oslovíme všetky deti od tretej do desiatej triedy. Tým menším totiž môžeme ešte počas dňa jednu hodinu pridať, lebo nemajú tak dlhú výučbu. A z tretích až desiatych tried, na ktoré sme sa sústredili, sa prihlásilo 57 detí , "povedala Gabrielová, ktorá je riaditeľkou základného stupňa školy, čo v prípade Berlína znamená prvú až šiestu triedu. Jadrom výučby je nemčina, angličtina a matematika.

To, aké výpadky pandémia vo vzdelávaní detí spôsobila, je možné podľa Gabrielovej zatiaľ len hádať. „Je potrebné zdôrazniť, že tí, ktorí úlohy robili poctivo, prichádzali do školy, tak tie medzery nie sú zase tak veľké. Máme ale deti, ktoré doma nič robiť nemohli, alebo nechceli, a s ktorými sa len ťažko spolupracovalo,“ uviedla.

„Rozsah nedostatkov zistíme, až budú všetky deti späť v škole,“ poznamenala. Na úvod nového školského roka, ktorý v Berlíne začne v auguste, plánuje škola skúšobné testy, aby stav vzdelania detí vyhodnotila.

Vyučovať pomáhajú aj lektori

Škola Wolfganga Amadea Mozarta ale chcela s nápravou výučby začať ihneď. Spolu s rodičmi dospela k názoru, že učiť by sa mohlo aj v sobotu. To ale bolo problematické pre odbory. „Tak sme si povedali, že keď to nemôžu robiť naši učitelia, tak sa poohliadneme po partnerovi,“ vysvetlila Gabrielová.

Na škole tak v sobotu vyučujú lektori z inštitútu Studienkreis, ktorý počas školského roka pomáha s doučovaním znevýhodneným deťom. Škola ale podľa Gabrielovej chcela, aby sa sobotňajšej výučby mohol bezplatne zúčastniť ktokoľvek nehľadiac na jeho finančné a sociálne zázemie, inštitút preto výučbu považuje za svoj sponzorský príspevok.

Karanténa počas školského roka preniesla vyučovania zo škôl domov, na čo mnohé rodiny kvôli nedostatočnému sociálnemu a technickému zázemiu neboli pripravené. „Deti nemajú počítač, tlačiareň. Vlastnia síce mobil s internetom, ale mnohé nemajú ani písací stôl. Rodiny majú veľa detí, ale len jednu miestnosť,“ vypočítala Gabrielová prekážky, ktoré domácej výučbe bránia.

„Dohnať, nie opakovať“

K ďalším problémom sa podľa nej radia aj nedostatočná znalosť nemčiny, pretože deti v rodinách hovoria rodnou rečou, takže v nemčine zaostali. Niektorí rodičia navyše sami čítať a písať poriadne nevedia, takže nie sú schopní deťom s úlohami pomôcť.

„To, čo tu cez soboty teraz robíme, je však len začiatok, je to len jeden z mnohých stavebných kameňov. Potrebujeme koncept, ako v budúcom školskom roku môžeme deti ďalej podporiť, ako do učenia vniesť elán a posilniť motiváciu,“ povedala Gabrielová.

Sobotňajšia výučba podľa Gabrielovej ale svoj cieľ splnila. Jej mottom totiž je „Dohnať, nie opakovať“. Projekt tak chcel predísť situácii, keď by muselo opakovať ročník niekoľko desiatok detí, čo by z kapacitných dôvodov bolo komplikované.

„Nechceli sme, aby potom v triedach kvôli tomu bolo až tridsať detí, to by kvalite nepridalo,“ povedala. „O opakovanie ročníka nakoniec požiadali len dve rodiny. A ich žiadosť navyše vôbec nesúvisí s pandémiou,“ doplnila. „Každopádne to bol ten najpodivnejší školský rok, aký som kedy zažila,“ dodala Gabrielová.