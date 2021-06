Netanjahu prešiel do ofenzívy: Spochybnil Lapida a hovorí o podvode

Formujúca sa koalícia zložená z ôsmich strán z celej šírky politického spektra je podľa Netajahua založená na podvode, ktorého obeťou sa stali izraelskí voliči.

„Sme svedkami najväčšieho volebného podvodu v dejinách tejto krajiny a podľa môjho názoru aj v dejinách ktoréhokoľvek demokratického štátu,“ povedal izraelský premiér v nedeľu poslancom svojej pravicovej strany Likud (Jednota).

Porušil sľub?

Tento podvod má podľa neho na svedomí jeho bývalý pravicový spojenec Naftali Bennett, ktorý by sa mal stať novým predsedom vlády. Ten totiž podľa Netanjahua porušil svoj predvolebný sľub, že nebude spolupracovať so žiadnou ľavicovou, centristickou ani arabskou stranou.

Líder opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jair Lapid v stredu večer oznámil prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, že sa mu podarilo získať partnerov na zostavenie novej koaličnej vlády.

Ak dohodu schváli izraelský parlament, bude to znamenať koniec éry Benjamina Netanjahua, vôbec najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra. Predseda pravicovej strany Likud stojí na čele izraelskej vlády od marca 2009, predtým bol premiérom aj v rokoch 1996 až 1999.

Nová vláda, ktorá vzišla z nerozhodných marcových volieb, by mala zložiť prísahu 14. júna, pričom nie je vylúčený ani skorší termín.

Obavy z násilností

Netanjahuovi spojenci sa však podľa pozorovateľov budú snažiť do poslednej chvíle v Knesete vzniku novej koalície zabrániť. Okrem iného by sa mohli pokúsiť presvedčiť niektorých poslancov, aby vznikajúcu koaličnú zostavu nepodporili.

Ak by sa im to podarilo, krajinu čakali už piate parlamentné voľby od apríla 2019. Termín hlasovania o vláde v parlamente zatiaľ nebol stanovený.

V súvislosti s Netanjahuovým odmietaním formujúcej sa koalície sa objavili obavy z eskalácie politického napätia v Izraeli či dokonca z vypuknutia násilností.

Naftali Bennett preto vyzval Netanjahua, aby za sebou nezanechal „spálenú zem“ a akceptoval to, že môže vzniknúť aj iná vláda, ktorú nebude viesť on sám. Súčasne apeloval na predsedu parlamentu Jariva Levina, ktorý je členom Likudu, aby sa hlasovanie o novej koalícii uskutočnilo už túto stredu. Odkladanie hlasovania by podľa neho mohlo poskytnúť Netanjahuovi čas na to, aby vzniku novej vlády zabránil. Levin sa k jeho výzve zatiaľ nevyjadril.