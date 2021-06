Europol pri akcii Trójsky štít zadržal po celom svete 800 ľudí

V rámci medzinárodnej policajnej operácie bolo zatknutých vyše 800 ľudí podozrivých z účasti na organizovanom zločine. Vyšetrovateľom sa podarilo nabúrať do šifrovanej komunikačnej aplikácie An0m a nazerať do tajných správ, v ktorých si podozriví vo viac ako stovke krajín písali o chystaných zločinoch. Uviedla to európska policajná agentúra Europol.