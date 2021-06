Tribunál v Haagu potvrdil Mladičovi doživotie za genocídu

Mechanizmus OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT), ktorý je právnym nástupcom Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), s konečnou platnosťou potvrdil bývalému veliteľovi bosnianskosrbskej armády Ratkovi Mladičovi doživotný trest za genocídu spojenú so srebrenickým masakrom a ďalšie zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995.

Nevyhovel tak požiadavke Mladiča, ktorý v odvolaní žiadal oslobodenie, alebo nový proces.

Predsedajúca sudkyňa Prisca Matimbová Nyambeová zo Zambie uviedla, že súd zamietol Mladičovo odvolanie „v celom rozsahu“. Podľa AP tento rozsudok znamená, že bývalý generál, ktorý „terorizoval“ Bosnu počas celej vojny, strávi zvyšok svojho života vo väzení. Je poslednou významnou postavou z konfliktu, ktorého „dobehla spravodlivosť“.

IRMCT dnes ale nevyhovel odvolaniu žalobcov a potvrdil rozsudok z prvostupňového konania. Prokurátori žiadali, aby Mladič bol tiež uznaný vinným zo zločinu genocídy v súvislosti so zločinmi spáchanými na moslimských a chorvátskych obyvateľoch niekoľkých obcí v roku 1992.

Čítajte viac Genocída v Srebrenici nezastavila ďalšie vražedné polia

Mladič, ktorý sa nachádza v haagskom väzení od roku 2011, je jedným z hlavných lídrov, ktorí sa postavili pred súd. Spravodlivosti boli v súvislosti s vojnami na Balkáne vydaní aj bývalý prezident Republiky srbskej Radovan Karadžič a srbský exprezident Slobodan Miloševič.

Miloševič zomrel na infarkt vo svojej väzenskej cele v Haagu v marci 2006 ešte pred zavŕšením súdneho procesu, Karadžičovi v roku 2016 vymeral súd doživotie.

Všeobecný súd zaviazal Mladičovi neprávoplatne najvyšší možný trest v novembri 2017 za rad zločinov, vrátane etnických čistiek spáchaných na bosnianskych Moslimoch (dnes Bosniaci) a bosnianskych Chorvátov počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Všeobecný súd ho uznal vinným v desiatich z jedenástich bodov obžaloby, medzi ktorými sú genocída súvisiaca s povraždením 8 000 Moslimov v júli 1995 zajatých v Srebrenici, terorizovanie civilistov pri obliehaní Sarajeva a zločiny proti ľudskosti.

Obhajoval sa povinnosťou

Mladič, ktorému je teraz 79 rokov, sa proti rozsudku odvolal v marci 2019 a žiadal buď oslobodzujúci verdikt, alebo nový proces. Svoju vinu odmietal a tvrdí, že iba konal z povinnosti, keď „bránil svoju krajinu pred západnými mocnosťami“.

Vojna v Bosne a Hercegovine si vyžiadala okolo 100 000 ľudských životov a dodnes je niekoľko tisíc ľudí nezvestných. Zo svojich domovov bolo vyhnaných alebo bolo nútených ich opustiť 2,2 milióna obyvateľov. Podľa oficiálnych štatistík žilo v krajine v roku 1991 takmer 4,2 milióna ľudí.

Čítajte viac Prežil Srebrenicu, aby rozprával. Aj za mŕtve dvojča

Dnešným verdiktom v Haagu končí posledný veľký proces tribunálov OSN v súvislosti s vojnami v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia a zároveň posledný proces týkajúci sa genocídy v Srebrenici, ktorá predstavuje najväčší masaker v Európe od druhej svetovej vojny.

16 rokov unikal

Mladič je považovaný za jedného z hlavných aktérov krvavých etnických čistiek sprevádzajúcich vojnu v mnohonárodnostnej Bosne, ktorá sa s dôsledkami vojny vyrovnáva dodnes.

Po vojne Mladič 16 rokov unikal spravodlivosti. Do vydania Miloševiča ICTY v júni 2001 žil pomerne v pokoji v Srbsku. Potom sa ale musel skrývať. To sa mu darilo aj s pomocou priateľov v srbskej armáde do mája 2011, kedy bol zatknutý na severe Srbska a nedlho potom vydaný ICTY.