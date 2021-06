Lukašenko radikálne sprísnil tresty za účasť na demonštráciách

Zákon tiež sprísňuje trest za „hrubé porušenie verejného poriadku“ z troch rokov vo väzení na päť. Legislatíva zavádza aj dvojročné odňatie slobody za zverejňovanie „zakázaných informácií“, ako sú výzvy na zosadenie vlády, na internete.

Nový zákon je najnovší krok bieloruského režimu zameraný proti oponentom Lukašenkovej vlády. Po tom, ako ho vo voľbách, ktoré mnohí vnímajú ako zmanipulované, vyhlásili za víťaza, čelil Lukašenko masívnym protestom, počas ktorých úrady tvrdo zakročili proti demonštrantom a viac ako 35-tisíc ľudí zatkli. Na rozsiahlu represiu bieloruskej opozície poukázal aj incident z 23. mája, keď Bielorusko odklonilo komerčný let smerujúci do Litvy a prinútilo ho pristáť v Minsku, kde úrady následne zatkli opozičného novinára Ramana Prataseviča. Od zatknutia štátna televízia odvysielala niekoľko videí s 26-ročným aktivistom, ktorý sa so slzami v očiach kajá za svoje aktivity a chváli Lukašenka, čo podľa opozície urobil pod nátlakom.

V máji Lukašenko podpísal zákon, ktorý obmedzuje činnosť médií. Tie na základe neho nemôžu informovať o nepovolených masových zhromaždeniach v reálnom čase. Podľa legislatívy tiež ministerstvo informácií môže nariadiť odstavenie média bez súdneho príkazu.

Viac domácich zbraní

Lukašenko takisto vyhlásil, že bieloruské ozbrojené sily musia mať modernú výzbroj. Vyjadril tiež presvedčenie, že Bielorusko by malo začať vyrábať ručné strelné zbrane vlastnej výroby.

Tento Západom neuznávaný bieloruský prezident to uviedol na zasadnutí venovanom výsledkom a vyhliadkam vojensko-priemyselného komplexu v Bielorusku.

Vybavenie bieloruských ozbrojených síl modernými zbraňami považuje Lukašenko „za súčasných okolností“ za veľmi aktuálnu otázku. Spresnil, že by malo ísť o vybavenie takými „druhmi zbraní, ktoré sú potrebné pre silové zložky“.

Lukašenko vysvetlil, že pokiaľ ide o jeho plán na výrobu zbraní, „nejde o to, niekoho poraziť. Musíme nepriateľovi spôsobiť neprijateľné škody a musíme chrániť seba a svoje rodiny“.

Zbrane do každej rodiny

„Ak by, nedajbože, nastal konflikt či vojna, každá rodina alebo územné orgány by mali byť vyzbrojené celým radom ručných zbraní,“ vyhlásil Lukašenko. Podľa štátnej agentúry BelTA dodal, že potom „nepriateľ, protivník pochopí, že je lepšie do nás nezabŕdať“.

Domácu výrobu zbraní Lukašenko zdôvodnil aj tým, že sa neoplatí spoliehať „na strýčkov zo zámoria, že nám dodajú zbrane. Treba mať svoje“.

Podľa Lukašenka by Bielorusku pri spúšťaní vlastnej výroby ručných zbraní mohli pomôcť skúsenosti Ruska.

„Krajina, ktorá je nám blízka, s ktorou vyvíjame a vyrábame zbrane, Rusko, absolútne nie je proti tomu, aby sme tu spúšťali výrobu pomocou ich technológií,“ poznamenal Lukašenko.