Biden odletel do Európy na sériu summitov so spojencami. Pútať však bude stretnutie s Putinom

Americký prezident Joe Biden v stredu odcestoval z Washingtonu do Európy na sériu summitov so spojencami a na osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Biden povedal, že táto cesta bude dokazovať silu transatlantického spojenectva.

„Dať Putinovi a Číne najavo, že Európa a Spojené štáty sú zomknuté,“ odpovedal Biden pri nastupovaní do lietadla Air Force One blízko Washingtonu na otázku, aký je cieľ jeho rušnej cesty do Británie, Belgicka a Švajčiarska, kde sa stretne s lídrom Kremľa.

Ide o prvú Bidenovu zahraničnú cestu v úrade prezidenta. Zúčastní sa na niekoľkých summitoch: so skupinou krajín G7, s partnermi z Európy a NATO a potom bude mať priame stretnutie s Putinom.

Šéf Bieleho domu (78) smeruje najprv do Británie na spomínaný summit G7 v prímorskom rezorte v anglickom grófstve Cornwall od piatka do nedele. Odtiaľ pôjde na návštevu kráľovnej Alžbety II. do Windsorského hradu a potom odletí do Bruselu, kde v rýchlom slede absolvuje summity s vojenskou alianciou NATO a Európskou úniou. Skončí v Ženeve, kde sa na budúcu stredu stretne s Putinom.

Svet sa ešte stále dostáva z ničivých dôsledkov pandémie koronavírusu, ale Biden si dal za úlohu týmto diplomatickým maratónom vrátiť USA do pozície lídra.

Čítajte viac Biden a Putin našli spoločný záujem: nezničiť sa

Okrem naliehavých výziev, ako napríklad zvýšiť počet darovaných vakcín chudobnejším krajinám a znovu po pandémii vzkriesiť ekonomiky, chce Biden vyriešiť ešte jednu, ťažšiu úlohu – zhromaždiť demokracie do tábora proti Rusku a Číne. „Toto je rozhodujúca otázka našich čias,“ napísal Biden pred cestou v denníku Washington Post.

Biden sa teda vracia k tradičnej americkej diplomacii po štyroch rokoch vládnutia Donalda Trumpa, ktorý nadbiehal autokratom a oslaboval multilateralizmus, píše AFP.

Očakávania ohľadne summitu s Putinom sú také nízke, že keby sa dosiahla „väčšia stabilita“ v americko-ruských vzťahoch, pokladalo by sa to za úspech, tvrdia americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a ďalší predstavitelia Bieleho domu.