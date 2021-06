Na svete prvýkrát za 20 rokov pribudlo pracujúcich detí, je ich 160 miliónov

Prvýkrát za posledných 20 rokov sa na svete zvýšil počet pracujúcich detí, ktorých bolo v roku 2020 160 miliónov - o 8,4 milióna viac ako o štyri roky skôr. Vyplýva to zo správy, ktorú vypracovala Medzinárodná organizácia práce (ILO) spoločne s Detským fondom OSN (UNICEF). Autori správy navyše varujú, že množstvo detí, ktoré budú nútené si zarábať ešte pred dosiahnutím plnoletosti, bude kvôli dopadom pandémia covidu ďalej rapídne stúpať.

Zhruba polovici z celkového počtu pracujúcich detí bolo podľa správy medzi piatimi a 11 rokmi, asi 80 miliónov detí si zarábalo rizikovú prácou, ktorá ohrozovala ich zdravie, bezpečnosť či mravnú výchovu.

„Tieto nové odhady by nás mali vyburcovať. Nemôžeme len nečinne prizerať, keď je ohrozená ďalšia generácia detí,“ uviedol šéf ILO Guy Ryder.

Obrovskú výzvu bude v blízkej budúcnosti predstavovať vplyv pandémie covidu. Správa odhaduje, že kvôli ekonomickým problémom zrejme do konca roka 2022 bude musieť začať pracovať ďalších deväť miliónov detí. Pokiaľ by však štáty šetrili na sociálnej podpore chudobným rodinám, mohlo by pracujúcich detí v najhoršom prípade pribudnúť aj 46 miliónov. Navyše sa budú zhoršovať podmienky pre tie deti, ktoré už si musia v továrňach či na poliach zarábať teraz.

Srdcervúce rozhodnutia

„V boji proti detskej práci strácame pôdu pod nohami a uplynulý rok nám pozíciu nijako neuľahčil. Sme už druhý rok v situácii, kedy sa krajiny po celom svete uzatvárajú do karantén, kedy nefungujú školy, kedy sa ekonomiky potkýnajú a vlády orezávajú rozpočty a kedy musia rodiny robiť srdcervúce rozhodnutia,“ uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová.

Čítajte viac Dieťa a práca: od hrdlačiny k ničnerobeniu?

V rokoch 2000 až 2016 sa vo svete počet pracujúcich detí znížil o 94 miliónov, teraz sa ale klesajúci trend prerušil. Zo 160 miliónov detí ich 70 percent pracuje v poľnohospodár­stve, pätina v službách a desatina v priemysle. Zhruba tretina pracujúcich detí kvôli zárobkovej činnosti neukončí školskú dochádzku.