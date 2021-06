Prezidentské voľby v Mongolsku vyhral expremiér Chürelsüch, získal 68 percent hlasov

Stredajšie prezidentské voľby v Mongolsku vyhral bývalý premiér Uchnágín Chürelsüch. Vyplýva to z predbežných výsledkov volieb, o ktorých vo štvrtok informovala mongolská tlačová agentúra Moncame. Oficiálne konečné výsledky by mali byť známe do štvrtka popoludnia.