Expert: Mjanmarsko asi smeruje k občianskej vojne

Protesty proti nemu si už vyžiadali podľa ľudskoprávnych organizácií viac ako 800 mŕtvych. Napriek brutalite však pokračujú a zároveň sa opozícia spája s ozbrojenými etnickými skupinami a v máji vytvorila Ľudové obranné sily.

Viac zbraní

Je otázne, nakoľko bude táto spolupráca efektívna. No junta k dlhodobým etnickým konfliktom pristupuje len jediným spôsobom. Silou. OSN v utorok uviedla, že až 100–tisíc ľudí muselo v Karenskom štáte, čo je región Mjanmarska, opustiť svoje domovy. Utiekli pred útokmi ozbrojených síl.

„Armáda roky porušuje ľudské práva, ale teraz je to ešte častejšie a viditeľnejšie. Deje sa to každý deň,“ reagoval pre televíziu Al–Džazíra námestník ministra vnútra v rámci vlády národnej jednoty Khu Te Bu z Karenskej národnej progresívnej strany.

„Áno, je to dosť pravdepodobné,“ odpovedal expert na Mjanmarsko Hunter Marston na otázku Pravdy, či krajinu čaká veľká občianska vojna. „Máme tu skupiny, najmä v Karenskom štáte, ktoré s centrálnou vládou bojujú viac ako 70 rokov. Zmenilo sa však to, že opozícia sa teraz viac rozšírila po krajine. Ozbrojené sily možno budú stáť proti viac ako tuctu rôznych organizácií. Doteraz tomu nečelili. A deje sa to v čase, keď junta celkom neovláda ani centrá byrokratickej moci,“ uviedol pre Pravdu Marston, ktorý pôsobí na Austrálskej národnej univerzite.

Podľa odborníka ozbrojené sily dokázali svoju vládu skonsolidovať len do určitej miery. „Režim sa spolieha na kontrolu nad armádou. Nie celkom sa mu však podarilo ovládnuť civilný život vrátane bankového sektora či štátnej administratívy. Ekonomika v podstate nefunguje. Krajina sa začína podobať na to, čomu hovoríme zlyhávajúci štát. Junta ho riadi, ale je pri moci len preto, že má viac zbraní ako opozícia,“ myslí si Marston.

Su Ťij pred súdom

Pučisti sa pri prevzatí kontroly zamerali na potlačenie Národnej ligy za demokraciu držiteľky Nobelovej ceny za mier a do 1. februára de facto premiérky Aun Schan Su Ťij (75). Jej strana vyhrala minulý rok voľby. Armáda tvrdí, že hlasovanie sprevádzali podvody a nezrovnalosti, ale tieto vyhlásenia nepodložila žiadnymi jednoznačnejšími dôkazmi.

So Su Ťij sa má na budúci týždeň začať súdny proces. Okrem iného je obvinená z porušenia zákona o štátnych tajomstvách, za čo jej hrozí až 14 rokov, ale aj z vlastníctva nezákonných komunikačných prostriedkov či z nedodržiavania pandemických pravidiel.

V minulosti bola Su Ťij symbolom boja za demokraciu. Jej imidž však najmä vo svete výrazne utrpel, keď spochybňovala informácie o vyvražďovaní Rohingov a o tejto prevažne moslimskej menšine sa vyjadrovala s dešpektom. „Aun Schan Su Ťij pre mnohých v krajine stále zosobňuje cestu k demokracii. A aj dedičstvo jej otca Aun Schana, ktorý chcel vytvoriť skutočný federálny štát, ktorý by bol nezávislý od koloniálneho dedičstva. Ale zdá sa, že politická konverzácia v Mjanmarsku sa po puči rýchlo zmenila. Rôzne opozičné sily spája viac odpor proti junte, nie podpora pre Su Ťij. Keby režim padol, nie je jasné, akú úlohu by mohla hrať. Je možné, že by sa do popredia dostali mladší opoziční lídri, azda aj niektorí z rôznych etnických skupín,“ vysvetlil Marston.