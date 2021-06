Smer Škótsko. William a Kate majú zachrániť monarchiu

Hlboké spojenie

Proti snahe Škótska však vraj chce vláda v Londýne a monarchia nasadiť zbraň ťažkého kalibru. Nedeľník Sunday Times napísal, že princ William a jeho manželka Kate dostanú úlohu tráviť v regióne viac času. Pár je v Británii veľmi populárny a s troma deťmi vyzerá ako chodiaca reklama na šťastnú rodinu.

Williama a Kate so Škótskom však nespájajú len kráľovské povinnosti. Zoznámili sa tam na prestížnej University of St Andrews. „Spojenie, ktoré cítim so Škótskom, bude vždy hlboko vo mne,“ povedal William na nedávnej návšteve regiónu. V Škótsku stretol budúcu manželku, ale v roku 1997 sa počas pobytu na miestom kráľovskom zámku Balmoral dozvedel, že jeho matka princezná Diana zahynula v Paríži pri autonehode.

Podľa Sunday Times sa niektorí ľudia na kráľovskom dvore obávajú, že vládnuci konzervatívni politici na čele s premiérom Borisom Johnsonom by mohli o Škótsko prísť. Veria, že William a Kate by svojou častejšou prítomnosťou v regióne boli viditeľným symbolom puta s Anglickom. „Poradcovia chcú, aby bol pár v Balmorale častejšie a staval na spojení, ktoré má so St Andrews. Chcú, aby William a Kate nevyzerali ako návštevníci, ale ako miestni obyvatelia,“ povedal pre Sunday Times zdroj z kráľovského dvora, ktorý si neželal byť menovaný.

Ďalšie referendum?

V Škótsku sa v roku 2014 konalo referendum o nezávislosti. Nacionalisti ho prehrali v pomere 44,7 percenta ku 55,3. Výsledok vyzerá pomerne jasne, ale krajina bola v napätí do poslednej chvíle. Do referendovej kampane dokonca vstúpila kráľovná Alžbeta II. V médiách sa objavilo jej údajné vyjadrenie, že dúfa, že voliči budú veľmi starostlivo rozmýšľať nad budúcnosťou. Buckinghamský palác, čo je oficiálne sídlo panovníčky v Londýne, následne poprel, že by kráľovná chcela zasiahnuť do hlasovania, ale odkaz bol pre verejnosť jasný.

Odvtedy sa však mnohé zmenilo. V súvislosti s brexitom narástol anglický nacionalizmus. A v referende v roku 2016 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie väčšina Škótov hlasovala za zotrvanie krajiny v EÚ.

Prieskumy ukazujú výkyvy podpory pre nezávislosť. Začiatkom roka v nich viedli prívrženci samostatnosti, ale v posledných týždňoch sa karta obrátila. Londýn odmieta ďalšie všeľudové hlasovanie. Súčasná šéfka škótskej vlády a predsedníčka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová však dlhodobo hovorí o referendových plánoch, hoci s plebiscitom musí súhlasiť centrálna vláda. No Sturgeonová viac ráz uviedla, že hlasovanie o samostatnosti chce vypísať a Londýn sa potom môže obrátiť na súdy, či je to v súlade s platnými zákonmi.

„Johnson je proti takému postupu. Čo sa však stane, keby k nemu došlo? Veľmi rýchlo sa môžeme dostať do krízového stavu. Je veľmi zložité predpovedať, ako to dopadne,“ dodal Pettitt.