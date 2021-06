Ruské lietadlá narušili vzdušný priestor Dánska

Dve ruské bojové lietadlá narušili dánsky vzdušný priestor blízkosti ostrova Bornholm v Baltskom mori. Uviedlo to podľa agentúry AFP dánske ministerstvo obrany.

„Je absolútne neprijateľné, aby ruské lietadlá narušovala dánsky vzdušný priestor, a to dokonca dvakrát počas jedného dňa. Vyzerá to na úmyselnú akciu,“ uviedol na twitteri dánsky minister zahraničia Jeppe Kofod.

Šéf diplomacie nespresnil, aký typ lietadiel do dánskeho vzdušného priestoru prenikol. Podrobnosti k incidentom sú podľa neho stále predmetom vyšetrovania. Kofod dodal, že požiadal o stretnutie s ruským veľvyslancom v Dánsku.

„Tento druh narušenie dánskeho vzdušného priestoru sa vidí veľmi zriedka, avšak dva incidenty v rovnaký deň by mali byť pokladané za znepokojujúce,“ povedala podľa agentúry Ritzau dánska ministerka obrany Trine Bramsenová.

Americké plavidlo v Čiernom mori

Torpédoborec amerického námorníctva USS Laboon sa v piatok preplavil cez turecký Bosporský prieliv a vplával do Čierneho mora, informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.

Agentúra AFP k tomu poznamenala, že torpédoborec vplával do Čierneho mora v čase, keď sa americký prezident Joe Biden stretol so západnými lídrami na summite G7 v Anglicku. Potom odcestuje do Bruselu na summit NATO, ktorý sa pravdepodobne bude vo veľkej miere zameriavať na „hrozbu zo strany Ruska“. V stredu sa Biden stretne v Ženeve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

USA pravidelne vysielajú vojnové lode do čiernomorského regiónu ako prejav podpory Ukrajine, pričom často si za to vyslúžia námietky zo strany Ruska.

Washington v polovici apríla oznámil Turecku, že vyšle dve vojnové lode cez Bosporský prieliv. Bolo v čase, keď Rusko zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť pozdĺž ukrajinskej hranice aj na Kryme, ktorý anektovalo v roku 2014. Tieto lode však neboli nikdy vyslané, pretože Rusko stiahlo svoje sily a napätie sa zmiernilo, dodala AFP.