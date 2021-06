Nerobme z Putina mýtickú postavu, pripomína expert

„Už 25 rokov hovorím, že je viac oblastí, v ktorých by mohli USA a Rusko spolupracovať, ako takých, v ktorých to nie je možné. Bohužiaľ, prezident Vladimir Putin urobil zo súperenia s Amerikou jednu z ústredných tém svojej vlády,“ tvrdí Tom Nichols, expert na medzinárodnú bezpečnosť z Naval War College.

Odborník, ktorý pôsobí aj na Harvardovej univerzite, poskytol Pravde rozhovor v súvislosti so summitom prezidenta USA Joea Bidena a Putina, ktorý sa uskutoční 16. júna v Ženeve. Nicholsove názory vyjadrené v interview sú osobné a nereprezentujú inštitúciu, v ktorej pôsobí, ani postoje americkej vlády.

Bol to šéf Bieleho domu Biden, ktorý vládcovi Kremľa Putinovi ponúkol stretnutie. Aké hlavné dôvody stáli za týmto rozhodnutím?

Pokladám za rutinnú povinnosť nového amerického prezidenta, že sa stretne so svetovými lídrami. Vrátane Putina. Ale Biden, samozrejme, má ešte predtým schôdzku s predstaviteľmi členských štátov NATO. Takže si myslím, že summit v Ženeve je pomerne bežná aktivita. Biden a Putin sa poznajú. Teraz ide o nadviazanie kontaktu v situácii, keď sa demokratický politik stal americkým prezidentom. Ako vravím, je to rutinný postup.

Bidenovi kritici však tvrdia, že summit aj tak nemôže nič zmeniť na súčasných vzťahoch USA a Západu s Ruskom.

Od schôdzky sa neočakávajú žiadne závery, o ktorých by sme vedeli. Predpokladám, že Biden vysvetlí Putinovi, v čom vidí problémy vo vzťahoch s Moskvou, a tiež naznačí možnosti spolupráce s Ruskom. A potom sa vráti domov. Pravdou je, že ako expert, ktorý sa týmito otázkami zaoberá, som rád, že summit v Ženeve nemá žiadnu detailnú agendu.

Prečo?

Pretože oblastí, o ktorých je potrebné hovoriť, je veľmi veľa. A štyri roky vlády Donalda Trumpa boli také neplodné, že by bola trúfalosť myslieť si, že jedna schôdzka vyrieši problémy. Na druhej strane však nevidím dôvody na to, aby sa Biden vyhol summitu s Putinom. Je to len jeden z mnohých svetových lídrov. Podstatné je nadviazať kontakty, na základe takpovediac správania dospelého. Čo by bol rozdiel v porovnaní s chaosom, ktorého sme boli svedkami za posledné štyri roky.

Takže konanie schôdzky podporujete?

Nerobme z Putina akúsi mýtickú postavu, s ktorou sa americký prezident nemôže stretnúť. Šéf Bieleho domu má v rámci svojej funkcie schôdzky s mnohými lídrami. Viacerí z nich nie sú práve najmilší ľudia na svete. Niektorí sú pre USA konkurentmi či dokonca nepriateľmi. Ale musíme sa s nimi rozprávať. Nie je to žiadny veľký summit v Moskve či vo Washingtone. Biden a Putin sa stretnú v Ženeve, bude to krátka schôdzka, ktorá nemá žiadnu presnú agendu. Tak je to podľa mňa správne.

Foto: SITA/AP, Patrick Semansky G7 Biden Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill na summite krajín G7.

Keďže od summitu nemôžeme očakávať žiadny prelom vo vzťahoch, čo vôbec momentálne chce Washington od Moskvy a naopak?

Súčasná americká vláda by chcela, aby Rusko riešilo problém zločineckých organizácií, ktoré útočia z jeho územia na USA. Kremeľ by mal tiež zastaviť snahy o podkopanie politického systému v Spojených štátoch a mal by viac spolupracovať v oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Rusko je posadnuté svojím vnútorným vývojom. Aby od neho odvrátilo pozornosť, vytvára problémy v zahraničí. Kým je Putin prezidentom, ťažko si predstaviť, že sa vo vzťahoch Moskvy s Washingtonom niečo pohne. Musíme v tejto realite fungovať. Maximálne môžeme dúfať, že Kremeľ si uvedomí, že jeho správanie je neakceptovateľné. Nikto však nevie, či k tomu dôjde.

V akých oblastiach je teda možné s Ruskom spolupracovať? Často sa spomínajú najmä tri. Kontrola zbrojenia, riešenie klimatických zmien a boj proti terorizmu.

Sú určite oblasti, v ktorých sa dá s Ruskom spolupracovať. Biden však toho veľa nezmôže, keď sa Putin rozhodne, že neurobí nič so svojimi tajnými službami či zločineckými organizáciami, ktoré útočia na USA. Samozrejme, Spojené štáty majú vlastné zdroje, ktorými môžu odpovedať. Dúfam, že v súkromí budú mať Biden a Putin veľmi otvorenú a priamu debatu. Už 25 rokov hovorím, že je viac oblastí, v ktorých by mohli USA a Rusko spolupracovať, ako takých, v ktorých to nie je možné. Bohužiaľ, Putin urobil zo súperenia s Amerikou jednu z ústredných tém svojej vlády. Je zo starej sovietskej školy. Bol by rád, keby sme boli v roku 1975. Za problémy viní Spojené štáty a NATO. Bolo by skvelé, keby sme dokázali spolupracovať aspoň pri kontrole zbrojenia, klimatických zmenách a terorizme. Ale pár ľudí v Kremli sa rozhodlo, že súperenie s USA je lepšie ako kooperácia, lebo to vyhovuje ich záujmom.

Čo by ste poradili americkému prezidentovi? Čo by mal povedať šéfovi Kremľa?

Mojou prvou radou pre Bidena by bolo, aby si uvedomil, čo je pre Putina najdôležitejšou vecou. Je to snaha zostať pri moci. Putin to robí bez ohľadu na to, kto pri tom takpovediac príde k úrazu. Či sú to jeho vlastní občania, alebo medzinárodný mier a bezpečnosť. Putin sa vždy v prvom rade stará sám o seba a o svoj režim. Je ako šéf mafie. Som si istý, že to Biden vie. Mohol by však Putinovi povedať, že situácia sa zmenila. Že sa nebudú opakovať posledné štyri roky. Ale nielen tie. Aj vláda Baracka Obamu sa menej sústreďovala na Európu a snažila sa stiahnuť z Blízkeho východu. Keby som bol Biden, povedal by som Putinovi, že takýto prístup sa skončil. Pripomenul by som mu, že USA sa budú starať o svoje záujmy v Európe a na Blízkom východe. A že to môžu robiť v spolupráci s Ruskom alebo bez neho. Oveľa viac by som mu nepovedal. Americkí prezidenti vo všeobecnosti rozprávajú príliš veľa. Myslím, že nastal čas, aby USA Rusov aj ostatných nechali aj v určitej neistote, nielen stále vysvetľovali, čo robia.

Aký odkaz očakávate od Putina pre Bidena?

Bude robiť to, čo vždy. Bude tvrdiť, že nič z toho, čo sa jeho režimu pripisuje, nie je pravda a že nenesie zodpovednosť za to, keď niekto v Rusku koná na vlastnú päsť. Putin je v tom majstrom. Jednoznačne očakávam, že ruský prezident sa bude predvádzať a bude tvrdiť niečo v zmysle, že Moskva má veľké obavy o osud politických väzňov po útoku na Kongres 6. januára. Určite Putin skúsi takéto triky. Biden by však ani nemal reagovať, nemusí dávať ruskému prezidentovi mediálny priestor.

Pred niekoľkými dňami Biden pozval do Bieleho domu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čo je pred schôdzkou s Putinom silný signál podpory pre Kyjev. Na druhej strane Washington zrušil niektoré sankcie proti plynovodu Nord Stream 2. Ako zatiaľ hodnotíte Bidenovu politiku k Moskve?

Neviem, či by som na jeho mieste urobil rovnaké rozhodnutie, čo sa týka plynovodu Nord Stream 2. Nebudem však zatiaľ na Bidena príliš tvrdý. Samotný fakt, že sa vôbec zaoberá zahraničnou politikou, je takmer zázrakom. Zdedil obrovské domáce problémy. Nezvládnutú pandémiu, ekonomické výzvy či rozdelenú krajinu. Pre nepokoje vo Washingtone Biden skladal prísahu pod dohľadom Národnej gardy. Je pozoruhodné, že veľmi rýchlo nabehol na normálny pracovný rytmus. V zahraničnej politike dosiaľ podľa mňa neurobil žiadnu veľkú chybu. Správa sa normálne, nedramatizuje veci. Američania aj naši spojenci za Trumpa riešili obrovský chaos a jeho teatrálne správanie. Biden určite urobí rozhodnutia, ktoré sa mi nebudú páčiť a nebudú z nich nadšení ani partneri USA. Ale dá sa očakávať, že to budú kroky, ktoré zapadnú do rámca normálne fungujúcej americkej vlády.