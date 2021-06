Sporný zákon o pedofílii maďarský parlament schválil

Žiadny z pozmeňujúcich návrhov opozičných strán neprešiel, za návrh hlasovalo 156 poslancov vládneho bloku Fidesz/KDNP a opozičného Jobbiku, jeden nezávislý hlasoval proti.

S návrhom zákona, ktorý predložil zástupca predsedu parlamentnej frakcie Fideszu Mátó Kocsis, najskôr súhlasili aj opozičné strany, avšak po vládnych pozmeňujúcich návrhoch, ktoré viaceré občianske organizácie označili za homofóbne, sa postavili proti. Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK), ochranárska LMP, Dialóg (Párbeszéd) a Momentum vopred avizovali, že hlasovanie budú bojkotovať.

Proti návrhu zákona v pondelok pred parlamentom v Budapešti demonštrovali tisíce ľudí. Niektorí ľudia na protest dorazili s dúhovými vlajkami, symbolom gayov a lesbičiek, ďalší boli viditeľne rozčúlení, napísala agentúra Reuters.

Deti budú homosexualitu skrývať

„Je to hrozné a neľudské,“ oznámila reportérom účastníčka demonštrácie Dominika Pandzsaová, ktorá pracuje ako asistentka v materskej škole. „Niektoré deti to budú nútené skrývať, pritom by mali mať možnosť oznámiť to okoliu,“ myslí si Pandzsaová.

Fidesz zákonom zakáže šírenie textov alebo filmov, ktoré sa venujú homosexualite či zmene pohlavia, medzi mladými ľuďmi do 18 rokov. Školy by tak nesmeli organizovať ani programy vedúce mládež k rešpektu k príslušníkom sexuálnych menšín. Zákaz by sa týkal aj reklamy.

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová maďarských zákonodarcov ešte včera vyzvala, aby vyslovili s návrhom nesúhlas. „Žiadam vás, aby ste pristupovali s ostražitosťou k podobným iniciatívam, ktorých cieľom je presadiť opatrenia obmedzujúce ľudské práva alebo stigmatizujúce príslušníkov niektorých spoločenských skupín,“ uviedla vo vyhlásení Mijatovičová.

Tiež ľudskoprávna organizácia Hatter sa domnieva, že návrh Fideszu by výrazne obmedzil slobodu prejavu a práva detí, ohrozil by mentálne zdravie mladých ľudí patriacich k sexuálnym menšinám a znemožnil im prístup k informáciám a k podpore.

Obávajú sa útokov

Zákonodarcovia zo strany Fidesz ale podľa Reuters uviedli v dodatku k návrhu, že niektorí organizátori využívajú semináre organizované v školách k ovplyvneniu sexuálneho rozvoja detí pomocou programov, ktorých cieľom je údajné zvýšenie citlivosti. To môže vážne poškodiť fyzický, psychický a duševný vývoj detí, myslia si autori dodatku.

Vlani v decembri parlament ovládaný Fideszom schválil dodatky k ústave obmedzujúce práva sexuálnych menšín. Týkajú sa zákazu adopcií detí pármi rovnakého pohlavia a stanovenie toho, že pohlavie detí je určené pri pôrode a neskôr nemôže byť menené. Už skôr kabinet zakázal zmeny údajov o pohlaví v osobných dokladoch.

Gayovia a lesby v Maďarsku sa obávajú, že by sa pred voľbami v roku 2022 mohli stať terčom politických útokov. Poukazujú na situáciu v Poľsku, kde sa odpor voči „ideológii LGBT“ stal jedným z kľúčových tém vládnucich národných konzervatívcov pred vlaňajšími prezidentskými voľbami.